Fenerbahçe'de Semedo cezalı duruma düştü

Fenerbahçe'nin Portekizli sağ beki Nelson Semedo, Kayserispor maçının 46. dakikasında gördüğü sarı kartla birlikte cezalı duruma düştü. Semedo ligin bir sonraki haftasında Rizespor ile oynanacak maçta forma giyemeyecek.

9 Kasım 2025 Pazar 22:46
Fenerbahçe'de Semedo cezalı duruma düştü
Fenerbahçe'nin Portekizli oyuncusu Nelson Semedo, ligde cezalı duruma düştü.

Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Fenerbahçe, evinde Kayserispor ile karşı karşıya gelirken, mücadeleye 11'de başlayan Nelson Semedo, 46. dakikada sarı kart gördü. Bu maç öncesinde sarı kart ceza sınırında bulunan Semedo böylece cezalı duruma düştü ve Çaykur Rizespor ile oynanacak maçta forma giyemeyecek.

Semedo, bu sezon daha önce Kocaelispor, Samsunspor ve Beşiktaş maçlarında sarı kart görmüştü.

31 yaşındaki futbolcu, Kayserispor maçının 68. dakikasında yerini Mert Müldür'e bırakırken, gösterdiği performans nedeniyle tribünlerden yoğun alkış aldı.

