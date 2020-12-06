Fenerbahçe'de Serdar Aziz kırmızı kart gördü

06 Aralık 2020 Pazar 20:44 - Güncelleme: 06 Aralık 2020 Pazar 20:45

Fenerbahçe'nin Denizlispor ile oynadığı maçın 56.dakikasında Serdar Aziz, sebep olduğu penaltı sonrasında kırmızı kart gördü. Serdar Aziz penaltı öncesi itirazları sonucu sarı kart görükten sonra hakemin VAR incelemesi sonucu beyaz noktası göstermesinden sonra yine itirazlarına devam etti ve kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

ALTAY ÇIKARDI



Serdar Aziz dışında Lemos'un da sakatlığı bulunan Fenerbahçe stoper bölgesinde Yeni Malatyaspor maçında sıkıntı yaşanacak. Fenerbahçe böylece bu sezon 3.kez kırmızı kart gördü. Daha önce Lemos ve Sinan Gümüş kırmızı kart görmüştü.

Denizlispor'da penaltıyı kullanan Murawski'nin şutunu kaleci Altay çıkardı.