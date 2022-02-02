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Spor

Fenerbahçe'de Serdar Aziz ve Mert Hakan Yandaş sevinci

Medipol Başakşehir maçı hazırlıklarına başlayan Fenerbahçe'de, Serdar Aziz ve Mert Hakan Yandaş takımla çalıştı.

AA2 Şubat 2022 Çarşamba 16:16 - Güncelleme: 2 Şubat 2022 Çarşamba 16:16
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Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında 5 Şubat Cumartesi günü Medipol Başakşehir'i konuk edeceği maçın hazırlıklarına başladı.

Kulübün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde gerçekleştirilen idmanın ilk bölümünde salonda kuvvet ve dayanıklılık çalışmaları yapan sarı-lacivertliler, daha sonra sahaya geçerek çabukluk çalışmaları gerçekleştirdi.

Sonraki bölümde 2 grup halinde pas çalışmaları yapan oyuncular, çift kale maç, taktiksel ve bireysel çalışmalarla günü tamamladı.

Serdar Aziz ve Mert Hakan Yandaş takımla, Mesut Özil ise takımdan ayrı bireysel çalıştı. Luiz Gustavo ile Filip Novak da günü tedavi ile noktaladı.

Fenerbahçe, Medipol Başakşehir maçının hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.

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