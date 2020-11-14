İSTANBUL 15°C / 11°C
Parçalı bulutlu, güneşli
14 Kasım 2020 Cumartesi / 28 RebiülEvvel 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    7,6845
  • EURO
    9,0913
  • ALTIN
    466.334
  • BIST100
    1291.29
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Fenerbahçe'de Serdar Aziz'den kötü haber!
Spor

Fenerbahçe'de Serdar Aziz'den kötü haber!

Gençlerbirliği maçının hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe'de, Gökhan Gönül'ün tedavisine devam edilirken; Serdar Aziz dizindeki ağrı sebebiyle antrenmanda yer almadı

DHA14 Kasım 2020 Cumartesi 14:41 - Güncelleme: 14 Kasım 2020 Cumartesi 14:41
ABONE OL

Fenerbahçe, Gençlerbirliği ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Erol Bulut yönetiminde milli oyunculardan yoksun gerçekleştirilen idman, saat 11.30'da ısınma ve koordinasyon çalışmasıyla başladı. Ardından 2 grup halinde 5'e 2 top kapma ve pas çalışmalarıyla devam eden antrenman taktiksel ve bireysel çalışmalarla noktalandı.

Sarı-lacivertli ekipte Gökhan Gönül'ün tedavisine devam edilirken; Serdar Aziz dizindeki ağrı sebebiyle antrenmanda yer almadı. Jose Sosa, Mbwana Samatta ve Tolga Ciğerci ise takımdan ayrı çalışmalarını sürdürdü.

Fenerbahçe, hazırlıklarını yarın saat 16.00'da Dereağzı Lefter Küçükandonyadis Tesisleri'nde Süper Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük ile oynayacağı hazırlık maçıyla sürdürecek.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.