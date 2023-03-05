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Spor

Fenerbahçe'de Sevilla mesaisi başladı

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu ilk maçında deplasmanda Sevilla ile karşılaşacağı maçın hazırlıklarına başladı.

AA5 Mart 2023 Pazar 20:11 - Güncelleme:
Fenerbahçe'de Sevilla mesaisi başladı
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UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu ilk maçında 9 Mart Perşembe günü İspanya temsilcisi Sevilla'ya konuk olacak Fenerbahçe, hazırlıklarına başladı.

Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Jorge Jesus yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın koşu, ısınma ve koordinasyon çalışmalarıyla başladığı belirtildi.

Pas yaparak devam eden idmanın taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandığı aktarıldı.

Süper Lig'de dün Yukatel Kayserispor ile oynanan maçta ilk 11'de forma giyen oyuncuların yenilenme çalışması yaptığı kaydedildi.

Sakatlığını atlatan Michy Batshuayi'nin, antrenmanın tamamında takımla çalıştığı ifade edildi.

Fenerbahçe, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.

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