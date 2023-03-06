Fenerbahçe'de Sevilla mesaisi devam ediyor

UEFA Avrupa Ligi son 16 turu mücadelesi ilk maçında 9 Mart Perşembe günü Sevilla ile İspanya'da karşılaşacak Fenerbahçe, hazırlıklarını sürdürdü.



Kulüpten yapılan açıklamaya göre, sarı-lacivertliler, Can Bartu Tesisleri'ndeki antrenmana salon çalışmalarıyla başladı.

Ardından sahada koşu, ısınma ve koordinasyon çalışmalarıyla antrenmana devam eden Fenerbahçeli oyuncular, iki grup halinde 5'e 2 çalıştı. Antrenman taktiksel ve bireysel çalışmalarla sona erdi.

Sarı-lacivertli takım, Sevilla karşılaşmasının hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.