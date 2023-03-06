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Spor

Fenerbahçe'de Sevilla mesaisi devam ediyor

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin son 16 turu maçında deplasmanda Sevilla ile karşılaşacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

AA6 Mart 2023 Pazartesi 20:50 - Güncelleme:
Fenerbahçe'de Sevilla mesaisi devam ediyor
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UEFA Avrupa Ligi son 16 turu mücadelesi ilk maçında 9 Mart Perşembe günü Sevilla ile İspanya'da karşılaşacak Fenerbahçe, hazırlıklarını sürdürdü.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, sarı-lacivertliler, Can Bartu Tesisleri'ndeki antrenmana salon çalışmalarıyla başladı.

Ardından sahada koşu, ısınma ve koordinasyon çalışmalarıyla antrenmana devam eden Fenerbahçeli oyuncular, iki grup halinde 5'e 2 çalıştı. Antrenman taktiksel ve bireysel çalışmalarla sona erdi.

Sarı-lacivertli takım, Sevilla karşılaşmasının hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.

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