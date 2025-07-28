İSTANBUL 33°C / 22°C
Parçalı bulutlu, güneşli
28 Temmuz 2025 Pazartesi / 3 Safer 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    40,5657
  • EURO
    47,0745
  • ALTIN
    4323.98
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Fenerbahçe'de sezon hazırlıkları İstanbul'da devam etti
Spor

Fenerbahçe'de sezon hazırlıkları İstanbul'da devam etti

Portekiz kampı sonrası İstanbul'a dönen Fenerbahçe'de yeni sezon hazırlıkları Can Bartu Tesisleri'nde devam etti.

AA28 Temmuz 2025 Pazartesi 22:22 - Güncelleme:
Fenerbahçe'de sezon hazırlıkları İstanbul'da devam etti
ABONE OL

Portekiz kampını tamamlayan Fenerbahçe, sezon hazırlıklarına İstanbul'da devam etti

Sarı-lacivertli kulübün açıklamasına göre Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde, teknik direktör Jose Mourinho yönetimindeki idman, koordinasyon ve çabukluk hareketleriyle başladı. Daha sonra 3 grup halinde 5'e 2 top kapma çalışmaları yapan oyuncular, dayanıklılık, reaksiyon ve çift kale maçlarla antrenmanı noktaladı.

Fenerbahçe'de, 26 Temmuz Cumartesi günü Benfica ile oynanan hazırlık maçında 45 dakika ve üzeri oynayan oyuncular ise idmanı yenilenme ve aktif dinlenmeyle geçirdi.

Sarı-lacivertli takım, hazırlıklarını yarınki çalışmayla sürdürecek.

ÖNERİLEN VİDEO

Fatih'te 4 kadın müşteri gibi geldi çantaları çaldı! Hırsızlık anları kameralarda...

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.