Fenerbahçe'de sezonun sonu gelmiyor!

Katar'da düzenlenen Dünya Kupası'nın kasım-aralık aylarında oynanması, bu sezonu tüm ülke ligleri için eşsiz bir hale getirdi. Ancak Türkiye'de 6 Şubat'ta yaşanan deprem felaketiyle lige bir kez daha ara verilmek zorunda kalması, tarihi bir sezon yaşanmasına neden oldu. Bu durumun en çok etkilediği takım da Fenerbahçe oldu.

Sarı-Lacivertliler, Şampiyonlar Ligi'ne 2. ön eleme turundan başladığı için sezonu erken açtı. Kanarya, ilk hazırlık maçını 22 Haziran 2022'de Shkupi karşısında oynadı.

İlk resmi maç ise Devler Ligi elemesinde Dinamo Kiev ile 20 Temmuz'da oynanan mücadele oldu. Jorge Jesus'un öğrencileri Şampiyonlar Ligi'ne havlu attı ama Avrupa Ligi'nde grubunu lider bitirdi, son 16 turunda, şu anda final oynamaya hazırlanan Sevilla'ya elendi.

SONUNA KADAR MÜCADELE

Kanarya, Türkiye Kupası'nda Sivasspor'u 0-0'ın rövanşında 3-0 yenerek adını finale yazdırdı. Neredeyse 1 yıldır sahada olan Fenerbahçe, ligde şampiyonluk şansını mucizelere bırakmasına rağmen hâlâ iddiasını sürdürüyor.

Sarı-Lacivertliler, bu sezon 52'si resmi (1'i hükmen galibiyet), 12'si hazırlık olmak üzere tam 64 maç yaptı. Türkiye Kupası'nda finalin 11 Haziran'da oynanacağı açıklandı.

Fenerbahçe belki sezonu kupasız da kapatabilir. Ancak her şeye rağmen Sarı-Lacivertliler, Türk futbol tarihinin en uzun sezonunda iki kulvarda da son ana kadar iddiasını sürdürmeyi başardı.