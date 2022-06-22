İSTANBUL 29°C / 20°C
Parçalı bulutlu, güneşli
22 Haziran 2022 Çarşamba / 23 Zilkade 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    17,3348
  • EURO
    18,2389
  • ALTIN
    1023.47
  • BIST100
    2575.24
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Fenerbahçe'de Shkupi maçı öncesi son idman
Spor

Fenerbahçe'de Shkupi maçı öncesi son idman

Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıklarını sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü. Sarı lacivertli takım, ilk hazırlık maçında bugün Kuzey Makedonya ekibi Shkupi ile karşılaşacak.

IHA22 Haziran 2022 Çarşamba 13:44 - Güncelleme:
ABONE OL

Can Bartu Tesisleri'nde, Teknik Direktör Jorge Jesus yönetiminde gerçekleştirilen antrenman salonda yapılan kuvvet ve dayanıklılık çalışması ile başladı. Ardından sahaya geçen oyuncular, koşu ve ısınma hareketlerinin devamında 2 gruba ayrılarak, 5'e 2 top kapma ve pas çalışması yaptı. İdman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandı.

Fenerbahçe, yeni sezon çalışmaları kapsamındaki ilk hazırlık maçında bugün Kuzey Makedonya ekibi Shkupi ile karşılaşacak. Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde oynanacak müsabaka saat 18.00'de başlayacak.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.