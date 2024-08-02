UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Eleme Turu'nda Fransa'nın Lille takımı ile karşı karşıya gelecek olan Fenerbahçe'de, Fransa kafilesinde 2 değişiklik yapıldı.

FRED VE KENT KADRODAN ÇIKARILDI

Sarı lacivertli kulüpte, Lille maçı öncesi UEFA'ya verilen kadroda Fred ve Kent kadrodan çıkarıldı.

Bu futbolculardan Fred, Lugano maçında sakatlanmış ve oyuna devam edememişti. Öte yandan Ryan Kent ise teknik heyetin kararı doğrultusunda kadrodan çıkarıldı.

Fenerbahçe'de kadrodan çıkarılan Ryan Kent ve Fred'in yerlerine, Miha Zajc ve yeni transfer En-Nesyri kafileye dahil edildi.

İLK MAÇ FRANSA'DA

Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kalmak isteyen Fenerbahçe, Lille karşısında zorlu bir sınav verecek. Eşleşmenin ilk ayağında kozlar Fransa'da paylaşılacak.

Lille - Fenerbahçe maçı 6 Ağustos Salı günü saat 21.30'da oynanacak.