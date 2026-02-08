İSTANBUL 12°C / 8°C
Spor

Fenerbahçe'de Sidiki Cherif gelişmesi

Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında yarın sahasında Gençlerbirliği ile Fenerbahçe'de maçın hazırlıkları tamamlandı. Ayrıca sarı lacivertlilerin yeni transferi Sidiki Cherif, takımla birlikte çalıştı.

IHA8 Şubat 2026 Pazar 14:49 - Güncelleme:
Fenerbahçe'de Sidiki Cherif gelişmesi
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig 21. hafta maçında yarın Gençlerbirliği ile oynayacağı maçın hazırlıklarını öğle saatlerinde yaptığı antrenmanla tamamladı.

Can Bartu Tesisleri'nde Teknik Direktör Domenico Tedesco yönetimindeki idman salonda yapılan core çalışmasıyla başladı. Ardından sahada ısınma, çabukluk ve koordinasyon hareketleriyle devam eden antrenman, pas çalışmalarıyla devam etti. Antrenman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla da noktalandı.

Yeni transfer Sidiki Cherif, takımla birlikte çalıştı.

Sarı-lacivertliler, hazırlıklarını tamamlayarak maç saatini beklemeye başladı.

