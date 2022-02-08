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Spor

Fenerbahçe'de Sinan Gümüş'ün sözleşmesi feshedildi

Fenerbahçe, kanat oyuncusu Sinan Gümüş'ün sözleşmesini feshetti. Sinan Gümüş, sarı-lacivertli forma ile 20 maçta forma şansı buldu.

AA8 Şubat 2022 Salı 21:06 - Güncelleme: 8 Şubat 2022 Salı 21:06
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Fenerbahçe Kulübü, bir süredir kadro dışı olan kanat oyuncusu Sinan Gümüş'ün sözleşmesini feshetti.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "2020-2021 sezonunda kulübümüze transfer olan Sinan Gümüş'ün sözleşmesi feshedilmiştir. Kamuoyunun bilgisine sunarız." denildi.

Geçen sezonun başında transfer olduğu Fenerbahçe'de 18 Süper Lig, 2 Ziraat Türkiye Kupası maçına çıkan Sinan Gümüş, 3 kez ligde gol sevinci yaşadı. 28 yaşındaki futbolcu, geçen sene ağustos ayında kadro dışı bırakıldığı için bu sezon herhangi bir maçta forma giyemedi.

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