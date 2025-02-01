Fenerbahçe'nin ara transferde kadroya dördüncü takviyesi Ognjen Mimovic, sarı-lacivertli ekibin tarihteki 6. Sırp oyuncusu oldu.

Diego Carlos, Anderson Talisca ve Milan Skriniar transferlerinin ardından 20 yaşındaki Ognjen Mimovic'i kadrosuna katan Fenerbahçe, bu sezonki 12. transferini yaptı.

Fenerbahçe tarihindeki altıncı Sırp futbolcu Mimovic, Dusan Tadic ve Filip Kostic ile kadrodaki Sırp oyuncu sayısını üçe çıkardı.

Mimovic, sarı-lacivertli kulübün tarihindeki 197. transfer olarak kayıtlara geçti.

FENERBAHÇE'NİN SIRP FUTBOLCULARI

Fenerbahçe'nin ilk Sırp transferi forvet oyuncusu Mateja Kezman oldu. 2006 yılında sarı-lacivertli ekibe imza atan Kezman, 2009 yılında Fransa'nın Paris Saint-Germain ekibine transfer oldu.

Fenerbahçe'nin 100. yılda yaşadığı şampiyonlukta kadroda bulunan Kezman, 2007-08 sezonunda da Süper Kupa'yı kazanan kadrodaydı.

Kezman'ın ardından Fenerbahçe, Juventus'tan alınan Milos Krasic'i kadroya dahil etti. Krasic, sarı-lacivertli formayla 2012-13 sezonunda Türkiye Kupası'nı kazandı.

Fenerbahçe, üçüncü Sırp oyuncusu Lazar Markovic'in bonservisini 2015-16 sezonunda Liverpool'dan kiraladı. Markovic, 1 sezon oynadıktan sonra İngiltere'ye geri dönerken daha sonra Türkiye'de Gaziantep FK ve Trabzonspor formaları giydi.

Fenerbahçe'nin diğer Sırp oyuncuları Dusan Tadic ve Filip Kostic, mevcut kadroda yer alıyor.

ALİ KOÇ DÖNEMİNİN ÜÇÜNCÜ SIRP OYUNCUSU

Fenerbahçe, başkan Ali Koç döneminde, Ognjen Mimovic ile 65. yabancı oyuncu transferine imza attı.

Sarı-lacivertli ekip, Ali Koç yönetiminde 39 farklı ülkeden oyuncu transfer ederken bu dönemin üçüncü Sırp oyuncusu Ognjen Mimovic oldu.

Futbola Sırbistan'ın Metalac ekibinin altyapısında başlayıp Kızılyıldız'ın altyapısına transfer olan Mimovic'in bonservisi, 2020-21 sezonunda Grafica'ın 17 yaş altı takımına kiralandı.

Grafica'dan 1 sezon sonra geri dönüp Kızılyıldız'ın 19 yaş altı takımına katılan Mimovic, 2022-23 sezonunun ikinci yarısını ve 2023-24 sezonunun ilk yarısını kiralık olarak OFK Belgrad'da geçirdi.

Kızılyıldız'a geçen sene devre arasında geri dönen genç oyuncu, burada 1 yıl forma giyip Fenerbahçe'ye transfer oldu.

FENERBAHÇE TARİHİNDEKİ YABANCI FUTBOLCULAR

Fenerbahçe'nin Ognjen Mimovic da dahil olmak üzere 117 yılda kadrosuna dahil ettiği 197 yabancı futbolcu ülkelerine göre şöyle:

Brezilya (30): Gerson Candido, Sergio Nerves, Reinaldo Simao, Cerqueria Washington, Fabio Luciano, Marco Aurelio, Marcio Nobre, Fabiano Rodriquez, Alex de Souza, Eduardo Luis Abonizi de Souza "Edu", Deivid de Souza, Roberto Carlos, Bilica, Cristian Baroni, Andre Santos, Diego Ribas, Fabiano Ribeiro, Fernandao, Josef de Souza, Giuliano, Jailson Marques Siqueira, Luiz Gustavo, Luan Peres, Lincoln Henrique, Willian Arao, Gustavo Henrique, Rodrigo Becao, Fred Rodrigues, Diego Carlos, Anderson Talisca.

Yugoslavya (17): Asım Ferhadovic, Vasille Radovic, Lazar Lemic, Stevano Ostojovic, Radomir Antic, Radmilo İvançevic, İbrahim Begovic, Suat Karalic, Fahruddin Zeynelovic, Srebrenko Repcic, Dusan Pesic, Zvan Lukovcan, Fadıl Vokri, Miroslav Tanjga, Nikola Lazetic, Zoran Mirkovic, Miroslav Stevic.

Almanya (8): Wilhelm Kohlhammer, Körner, Tony Schumacher, Andreas Wagenhaus, Robert Enke, Max Kruse, Mergim Berisha, Max Meyer.

Hollanda (7): Pierre van Hooijdonk, Dirk Kuyt, Robin Van Persie, Van der Wiel, Jeremain Lens, Vincent Janssen, Jayden Oosterwolde.

Senegal (7): Mamadou Niang, Issiar Dia, Moussa Sow, Abdoulaye Ba, Mame Thiam, Papiss Cisse, Lamine Diack.

Portekiz (7): Manuel Dimas, Raul Meireles, Bruno Alves, Luis Carlos Almeida da Cunha (Nani), Luis Neto, Miguel Crespo, Bruma.

Sırbistan (5): Mateja Kezman, Milos Krasic, Lazar Markovic, Dusan Tadic, Filip Kostic, Ognjen Mimovic.

Danimarka (6): Henrik Nielsen, Brian Steen Nielsen, Frank Pingel, Jes Högh, Simon Kjaer, Mathias Jorgensen "Zanka".

Yunanistan (6): Jean Boris, Constantin Boris, Tripo, Apostol Nikoliadis, Koça Negroponti, Dimitrios Pelkas.

Nijerya (6): Uche Okechukwu, Augustine Okocha, Joseph Yobo, Emmanuel Emenike, Victor Moses, Bright Osayi-Samuel.

Romanya (5): Ion Nunweiler, Ilie Datcu, Mircea Sasu, Sabin Ilie, Viorel Moldovan.

Gana (5): Samuel Johnson, Yaw Preko, Stephen Appiah, Andre Ayew, Alexander Djiku.

İsviçre (4): Gustav Haenni, Reto Ziegler, Michael Frey, Kemal Ademi.

Fransa (4): Nicolas Anelka, Mathieu Valbuena, Adil Rami, Allan Saint-Maximin.

Fas (4): Aatıf Chahechouhe, Nabil Dirar, Youssef En-Nesyri, Sofyan Amrabat.

Mısır (4): Hüseyin, Kamil, Faid, Fayed.

İtalya (4): Ranço, Baldini, Joao Pedro, Leonardo Bonucci.

Arjantin (3): Ariel Ortega, Jose Sosa, Diego Perotti.

Rusya (3): Ivan Viscnevski, Vladimir Beschastnykh, Roman Neustaedter.

Bulgaristan (3): Stonimir Stoilov, Emil Kostadinov, Ivailo Petkov.

Kamerun (3): Henri Bienvenu, Pierre Webo, Carlos Kameni.

İspanya (3): Daniel Güiza, Josico, Roberto Soldado.

Uruguay (3): Diego Lugano, Mauricio Lamos, Diego Rossi.

Polonya (3): Czeslaw Jakolcewicz, Piotr Soczynski, Sebastian Szymanski.

Slovakya (3): Miroslav Stoch, Martin Skrtel, Milan Skriniar.

İngiltere (3): Horace Armitage, Dalian Robert Atkinson, Ryan Kent.

Hırvatistan (3): Milan Rapaiç, Stjepan Tomas, Dominik Livakovic.

Bosna Hersek (3): Demir Hotic, Edin Dzeko, Rade Krunic.

Ukrayna (2): Sergei Rebrov, Oleksandr Karavaiev.

Arnavutluk (2): Bahri Kaya, Süleyman Vafi.

Cezayir (2): İslam Slimani, Yassine Benzia.

İsveç (2): Kenneth Andersson, Samuel Holmen.

Şili (2): Claudio Maldonado, Mauricio Isla.

İran (2): Hossein Sadaghiani, Allahyar Sayyadmanesh.

Slovenya (2): Dzoni Novak, Miha Zajc.

Gine (2): Süleyman Oulare, Simon Falette.

Çekya (2): Michal Kadlec, Filip Novak.

Macaristan (2): Zobel, Attila Szalai.

Makedonya (2): Eljif Elmas, Ezgjan Alioski.

Güney Afrika (1): John Moshoeu.

İsrail (1): Haim Revivo.

Meksika (1): Diego Reyes.

Kosova (1): Vedat Muric.

Yeşil Burun Adaları (1): Garry Rodrigues.

Ekvador (1): Enner Valencia.

Kongo (1): Marcel Tisserand.

Tanzanya (1): Mbwana Samatta.

Güney Kore (1): Min-jae Kim.

Sierra Leone (1): Steven Caulker.

Belçika (1): Michy Batshuayi.

Norveç (1): Joshua King.

Not: Türk vatandaşlığına geçtikten sonra transfer edilen futbolcular değerlendirmeye alınmadı. Bosna Hersekli futbolcular Elvir Baliç ve Elvir Boliç bu nedenle listede yer almamıştır. Ayrıca, Brezilyalı Marco Aurelio ise Fenerbahçe'ye transfer olduktan sonra Türk vatandaşlığına geçtiği için listede bulunmaktadır.