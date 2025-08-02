Fenerbahçe'de Skriniar ve Semedo'nun lisansları çıkartıldı

Fenerbahçe'de transfer çalışmaları sürerken, transferi tamamlanan iki yeni ismin lisansı çıkarıldı.

Fenerbahçe, yaz transfer döneminde kadrosuna kattığı yıldız isimler Milan Skriniar ve Nelson Semedo'nun lisans işlemlerini tamamladı. Her iki oyuncu da artık resmi olarak sarı-lacivertli formayı giyebilecek.

TFF SİSTEMİNDE GÖRÜNDÜLER

Türkiye Futbol Federasyonu'nun lisans listesinde Milan Skriniar ve Nelson Semedo'nun ismi Fenerbahçe oyuncusu olarak yer aldı. Böylece iki futbolcu da Süper Lig ve Avrupa maçlarında forma giyme hakkına sahip oldu.

JOSE MOURINHO'NUN ELİ GÜÇLENİYOR

Teknik direktör Jose Mourinho'nun raporu doğrultusunda transfer edilen iki savunma oyuncusunun da kısa süre içinde forma giymesi bekleniyor. Hem sağ bekte hem de stoperde yaşanacak rekabet Fenerbahçe'ye sezon boyunca avantaj sağlayacak.