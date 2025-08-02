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Spor

Fenerbahçe'de Skriniar ve Semedo'nun lisansları çıkartıldı

Fenerbahçe'nin yeni transferleri Milan Skriniar ve Nelson Semedo'nun lisansları çıkarıldı. İki yıldız oyuncu TFF sistemine eklendi.

HABER MERKEZİ2 Ağustos 2025 Cumartesi 15:07 - Güncelleme:
Fenerbahçe'de Skriniar ve Semedo'nun lisansları çıkartıldı
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Fenerbahçe'de transfer çalışmaları sürerken, transferi tamamlanan iki yeni ismin lisansı çıkarıldı.

Fenerbahçe, yaz transfer döneminde kadrosuna kattığı yıldız isimler Milan Skriniar ve Nelson Semedo'nun lisans işlemlerini tamamladı. Her iki oyuncu da artık resmi olarak sarı-lacivertli formayı giyebilecek.

TFF SİSTEMİNDE GÖRÜNDÜLER

Türkiye Futbol Federasyonu'nun lisans listesinde Milan Skriniar ve Nelson Semedo'nun ismi Fenerbahçe oyuncusu olarak yer aldı. Böylece iki futbolcu da Süper Lig ve Avrupa maçlarında forma giyme hakkına sahip oldu.

JOSE MOURINHO'NUN ELİ GÜÇLENİYOR

Teknik direktör Jose Mourinho'nun raporu doğrultusunda transfer edilen iki savunma oyuncusunun da kısa süre içinde forma giymesi bekleniyor. Hem sağ bekte hem de stoperde yaşanacak rekabet Fenerbahçe'ye sezon boyunca avantaj sağlayacak.

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