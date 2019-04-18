12°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,7904
  • 6,561
  • 236.872
  • 98.203
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

Fenerbahçe'de Skrtel gidiyor, Subotic geliyor

Hırvat basınında ayrılması beklenen Skrtel’in yerine Saint-Etienne’de sözleşmesi bitecek Neven Subotic’in geleceği öne sürüldü. Görüşmeleri de Sportif Direktör Damien Comolli’nin yürüttüğü aktarıldı.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

F.BAHÇE savunmaya yöneldi. Sezon sonunda mukavelesi bitecek 34 yaşındaki Martin Skrtel’le yapılan görüşmelerde sonuç alamayan Sarı-Lacivertliler, boşa çıkacak Subotic’i getirmek istiyor. 2018 kış döneminde Fransız ekibi Saint-Etienne’e 1.5 yıllık imza atan Sırp savunmacı Subotic, uzatmayı düşünmüyor. 34 yaşına gelen Skrtel’le hem yıl, hem de ücrette ortak noktada buluşamayan Fenerbahçe, önceliğini Subotic’e verdi.
 
COMOLLİ YOĞUN MESAİ HARCIYOR
 
 Hırvat basınındaki haberde, Fenerbahçe’nin Sportif Direktörü’nün uzun süredir oyuncuyla görüştüğü bilgisi yer alıyor. Sezon başındaki transferlerle sınıfta kalan Comolli, bu sezonda Yanal’ın da isteği doğrultusunda ‘Pişmiş’ oyunculara yöneldi. Neven Subotic için bonservis bedeli ödenmeyecek olması da Fenerbahçe için büyük avantaj. Sırp stoper, Dortmund’da oynadığı dönemde kaldırdığı kupalarla adından bir hayli söz ettirmişti.
 
YARIM SEZON KÖLN’DEYDİ
 
 30 yaşında ve 1.92 boyunda olan Subotic, 2008’de girdiği Borussia Dortmund kapısından 2018’de ayrılmıştı. 10 yıllık Dortmund kariyerinde kaptanlığa kadar yükselen başarılı savunmacı, 2 Bundesliga şampiyonluğu, 2 kez Almanya Kupası, 2 kez de Almanya Süper Kupası zaferi yaşadı. Subotic, bu 10 yıllık süre içinde 6 ay Köln’de forma giymişti. Mukavelesi bitince de Saint-Etienne ile 1.5 yıllık mukavele imzalamıştı, şimdi Fenerbahçe yolunda.
 
Akşam
 
 

''Bolu tarafında canı çorba çeken belediye başkanı arkadaşlar Ağrı’ya gelsinler''

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Yolcu otobüsünü durdurup taradılar! Çok sayıda ölü var

Yolcu otobüsünü durdurup taradılar! Çok sayıda ölü var

Bu karar çok tartışılacak

Bu karar çok tartışılacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 9 üniversiteye rektör ataması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 9 üniversiteye rektör ataması

Yerli harekete geçti yabancı rekor kırdı

Yerli harekete geçti yabancı rekor kırdı

12.5 milyon emekliye müjde!

12.5 milyon emekliye müjde!

'Ele geçse uçaklar tarafından düşürüldüğü ortaya çıkacak'

'Ele geçse uçaklar tarafından düşürüldüğü ortaya çıkacak'

Efsanevi 'Ejderha Taşı'nda define aramışlar

Efsanevi 'Ejderha Taşı'nda define aramışlar

Orhan Gencebay yoğun bakımda

Orhan Gencebay yoğun bakımda
 

POPÜLER HABERLER

Airbus H135 helikopterlerinin üretim hattı ilk kez Avrupa dışına çıktı

Airbus H135 helikopterlerinin üretim hattı ilk kez Avrupa dışına çıktı

Ballıca Mağarası UNESCO Dünya Mirası listesinde

Ballıca Mağarası UNESCO Dünya Mirası listesinde

HDP'li Mardin belediyesinin toplantısında 'İstiklal Marşı' tartışması çıktı

HDP'li Mardin belediyesinin toplantısında 'İstiklal Marşı' tartışması çıktı

O şehrin en eski tapınağı!

O şehrin en eski tapınağı!

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA