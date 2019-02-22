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Fenerbahçe'de Skrtel kangreni

Dün oynanan Zenit maçında yine kart gören ve performans olarak düşüşünü sürdüren Skrtel ile ipler koptu.

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Ocak ayında adı ciddi bir şekilde Juventus’la anılan Martin Skrtel’e aslında Parma’nın talip olduğu hatta Serie A ekibin Fenerbahce’ye 3 milyon euro’luk teklif yaptığı öğrenildi.

Sezon sonunda Fenerbahçe ile sözleşmesi sona erecek olan Slovak stoperin Parma’ya gidemediği için bir hayli üzgün olduğu belirtilirken, 34 yaşındaki oyuncunun yönetime ‘Bırakın gideyim, şimdi izin vermezseniz 6 ay sonra bedavaya ayrılacağım’ dediği bildirildi.

Hem Parma’nın hem de Skrtel’in transfer teklifini kabul etmeyen Fenerbahçe yönetimi kötü geçen sezonda böyle bir defansı bırakmak istemezken, yaşanan süreçten Skrtel’in olumsuz etkilendiği, oyuncunun bunun için sahada hayli agresif olduğu belirtildi.

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Ligde son oynanan Konyaspor maçında rakibine yaptığı sert müdahale sonucu büyük tepki çeken, hatta kendi camiasını bile huzursuzlandıran Martin Skrtel için Ersun Yanal’ın bizzat devreye girdiği ve oyuncuyla birebir ilgilendiği öğrenildi.

(Gunes)

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