Fenerbahçe'de Skrtel'e yol göründü
Fenerbahçe ile Martin Skrtel arasındaki sözleşme bağının kopma sebebi ortaya çıktı; Skrtel'in istediği 2+1 yıllık sözleşme!
Devre arasında adı Juventus ve Barcelona ile anılan ancak F.Bahçe'de kalan Martin Skrtel, sezon sonunda Türkiye'ye veda edecek. Sarı-lacivertlilerin sözleşme yenileme talebini geri çeviren Slovak stoper, Çin, ABD ve Arap takımlarından gelen astronomik teklifleri değerlendirmek istiyor.
2+1 YILLIK SÖZLEŞME İSTEDİ
Yedek kalmak istemeyen ancak F.Bahçe'nin ücretinde indirim yapmasına da sıcak bakmayan Skrtel hem 11'de görev yapacağı hem de yüksek ücret alacağı bir takımla anlaşmak istiyor. Skrtel ile 1 yıllık sözleşme imzalamak isteyen Fenerbahçe Yönetimi ile Slovak oyuncu arasındaki bağları kopartan gelişme, oyuncunun menajerini 2+1 yıllık sözleşme talep etmesi oldu.
(Sporx)
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