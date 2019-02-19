Fenerbahçe'de Skrtel'e yol göründü

Devre arasında adı Juventus ve Barcelona ile anılan ancak F.Bahçe'de kalan Martin Skrtel, sezon sonunda Türkiye'ye veda edecek. Sarı-lacivertlilerin sözleşme yenileme talebini geri çeviren Slovak stoper, Çin, ABD ve Arap takımlarından gelen astronomik teklifleri değerlendirmek istiyor.

2+1 YILLIK SÖZLEŞME İSTEDİ

Yedek kalmak istemeyen ancak F.Bahçe'nin ücretinde indirim yapmasına da sıcak bakmayan Skrtel hem 11'de görev yapacağı hem de yüksek ücret alacağı bir takımla anlaşmak istiyor. Skrtel ile 1 yıllık sözleşme imzalamak isteyen Fenerbahçe Yönetimi ile Slovak oyuncu arasındaki bağları kopartan gelişme, oyuncunun menajerini 2+1 yıllık sözleşme talep etmesi oldu.

(Sporx)