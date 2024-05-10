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  • Fenerbahçe'de soğuk rüzgarlar esmeye devam ediyor! İşte nedeni...
Spor

Fenerbahçe'de soğuk rüzgarlar esmeye devam ediyor! İşte nedeni...

Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal ile takımın iki kaptanı Edin Dzeko ve Dusan Tadic arasında yaşanan soğukluğun nedeni belli oldu. İşte nedeni...

Sabah10 Mayıs 2024 Cuma 10:31 - Güncelleme:
Fenerbahçe'de soğuk rüzgarlar esmeye devam ediyor! İşte nedeni...
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Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal ile takımın tecrübeli yıldız isimleri arasındaki soğukluk, sahaya yansıdı. Bu da bitime üç hafta kala zirvenin 6 puan gerisine düşülmesine neden oldu...

ARALARINA KARA KEDİ GİRDİ

Sezonun ilk yarısında zaman zaman objektiflere de yansıyan anlaşmazlıklar, 4 kupada birden devam eden yarış nedeniyle alttan alındı ama kulvarlara veda edildikçe Kartal ile Tadic- Dzeko ikilisi arasına kara kedi girdi.

BAŞKAN OLUMLU KARŞILADI

Sezon başında Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, tecrübeli yıldızlarıyla oyun planı hakkında fikir alışverişlerinde bulunuyordu. Ligin ikinci yarısından itibaren deneyimli hoca, Tadic ve Dzeko ile taktik düşünceler konusunda ters düştü. İki kaptan, Başkan Ali Koç'la yaptıkları bir görüşmede Kartal'ın teknik ekibinin yetersiz olduğunu belirtip, takviye için isim önerisinde bulundular. Başkan Koç'tan da olumlu geri dönüş aldılar.

ŞAMPİYONLUK YAŞAMIŞTI

Dzeko ve Tadic'in tavsiyesini mantıklı ve doğru bir tespit olarak gören Başkan, takımdaki Balkan kökenli oyuncu fazlalığı nedeniyle bu coğrafyadan, teknik ekibe bir takviye düşünmeye başladı. İkilinin de önerisiyle Partizan teknik direktörlüğü yaptıktan sonra kenara çekilen Zoran Mirkovic gündeme geldi. Futbolculuğu döneminde 2000-2003 yılları arasında Fenerbahçe'de de forma giyen ve şampiyonluk da yaşayan isim Kartal'a teklif edildi ancak deneyimli çalıştırıcı kabul etmedi.

DZEKO İDMANDA!

Edin Dzeko'nun önceki gün antrenmana çıkmaması, farklı yorumları da beraberinde getirmişti. 38 yaşındaki yıldız futbolcu dün yapılan idmanda yer aldı. Fenerbahçe'nin sosyal medya departmanları özellikle Boşnak yıldızın yer aldığı kareleri paylaşarak bir sorun olmadığı mesajını verdi. 38 yaşındaki Dzeko'nun bir yıl daha sözleşmesi var.

İSMAİL KARTAL KESİN YOK!

Önce Sivas'ta ardından da Konya'da aldığı beraberliklerle iki deplasmanda 4 puan kaybeden ve lider G.Saray'ın 6 puan gerisine düşüp şampiyonluk şansını mucizelere bırakan Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal'ın bütün kredisi tükendi. 62 yaşındaki çalıştırıcı yeni sezonda %100 olmayacak. Ali Koç başkanlığa devam etse de sezona yabancı bir teknik direktörle başlayacak. Kongrede başka bir isim seçilse bile yeni başkan da yabancı bir hocadan yana hareket edecek.

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