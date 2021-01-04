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Spor

Fenerbahçe'de sol bek krizi! Novak neden kadroda yok?

Süper Lig'in 16. haftasında Kasımpaşa'ya konuk olan Fenerbahçe'de sol bek krizi yaşandı. Caner Erkin ve Filip Novak'ın yokluğunda sol bekte Sadık Çiftpınar görev aldı.

04 Ocak 2021 Pazartesi 19:51 - Güncelleme: 04 Ocak 2021 Pazartesi 19:51
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Süper Lig’in 16. haftasında Kasımpaşa’ya konuk olan Fenerbahçe’de sol bek krizi yaşandı. Hastalığı devam eden Caner Erkin maç kadrosunda yer almazken ilk 11'de Filip Novak'ın olması bekleniyordu. Sarı lacivertli ekibin ilk 11'i belli olduğunda ise Fenerbahçeli taraftarlar şaşkına döndü.

Sarı lacivertli ekibin öğlen saatlerinde resmi Twitter hesabından yaptığı maç anonsunda yer alan Filip Novak, maç kadrosuna alınmadı. Fenerbahçeli taraftarlar, Erol Bulut'un Sadık Çiftpınar tercihi sonrası 'Filip Novak kadroda neden yok?' sorusuna yanıt ararken Çek oyuncunun ağrılarının artması nedeniyle maç kadrosunda olmadığı öğrenildi.

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