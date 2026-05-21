  • Fenerbahçe'de sol bek operasyonu! Hedef Nuno Tavares
Fenerbahçe'de sol bek operasyonu! Hedef Nuno Tavares

Haziran ayındaki seçim öncesi transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'nin, Nuno Tavares için yeniden devreye girdiği öne sürüldü. İtalyan basınına göre sarı-lacivertliler, Lazio forması giyen Portekizli sol bek için temaslarını hızlandırdı.

Haziran ayında seçime gidecek Fenerbahçe'de mevcut yönetim transfer çalışmalarını tamamlayıp göreve yeni gelecek başkan ve ekibine sunacak.

Lazionews'ten Claudio Toilo imzalı haberde Fenerbahçe'nin 25'lik sol bek Nuno Tavares'le temas kurduğu ifade edildi. Haberin detayları şöyle: "Türklerin Tavares'e ilgisi yeniden başladı. Başarılı futbolcunun transfer piyasasındaki durumu son derece açık. Fenerbahçe, Atletico Madrid, Marsilya ve çeşitli Suudi takımları ilgileniyor. Portekizli futbolcunun önümüzdeki transfer döneminde takımdan ayrılma olasılığına dikkat çekiliyor. Ocak ayında Tavares'i transfer etmeye çok yakın olan Fenerbahçe ve Simone Inzaghi'nin çalıştırdığı Al-Hilal de dahil olmak üzere birkaç Arap kulübü de ciddi hamleler yapmıştı.

Al-Hilal kulübü ciddi bir bonservis sunabilir. Tavares güçlü yapısı ve çok yönlülüğü sayesinde aranan bir isim." 2025'te Arsenal'den 5.7 milyon euroya Lazio'ya gelen Tavares daha önce Nottingham, Lazio, Benfica, Marsilya gibi takımlarda forma giydi. 26 yaşındaki oyuncu 3 kez de Portekiz Milli Takımı'nda görev aldı. Piyasası 13 milyon euro olarak gösteriliyor.

