İSTANBUL 31°C / 22°C
Parçalı bulutlu, güneşli
3 Temmuz 2023 Pazartesi / 15 ZilHicce 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    26,0823
  • EURO
    28,3926
  • ALTIN
    1603.73
  • BIST100
    5976.28
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Fenerbahçe'de sol beke sürpriz aday: Alex Telles
Spor

Fenerbahçe'de sol beke sürpriz aday: Alex Telles

Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, sol bek için Galatasaray'ın eski yıldızı Alex Telles'i gündemine aldı.

Fanatik3 Temmuz 2023 Pazartesi 10:22 - Güncelleme:
Fenerbahçe'de sol beke sürpriz aday: Alex Telles
ABONE OL

Yeni sezon çalışmalarına İsmail Kartal ile başlayan Fenerbahçe'de sol bek pozisyonunda kimin oynayacağı tam olarak belli değil. Henüz kararını vermeyen Kartal, sol bekte Lincoln'ü düşünmezken geçtiğimiz sezonun devre arasında transfer edilen Oosterwolde ile ilgili kararın yapılacak olan sezon başı kampında verileceği aktarılıyor.

ALEX TELLES GÜNDEMDE

Oosterwolde'nin iyi bir performans gösterememesi durumunda Fenerbahçe'nin transfer listesinin başında Galatasaray'ın eski yıldızı Alex Telle yer alıyor. Fenerbahçe, sol bek pozisyonu için etkili bir oyuncu ararken Telles, şimdilik sol bek pozisyonu için en önemli aday olarak öne çıkıyor.

SICAK BAKIYOR

Bonservisi Manchester United'da olan Brezilyalı oyuncu geçen sezonu Sevilla'da kiralık geçirmişti. Sözleşmesinin bitmesine de bir yıl kalan Brezilyalı yıldızın, yeniden Süper Lig'de forma giymeye sıcak baktığı bildiriliyor.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.