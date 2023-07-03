Fenerbahçe'de sol beke sürpriz aday: Alex Telles

Yeni sezon çalışmalarına İsmail Kartal ile başlayan Fenerbahçe'de sol bek pozisyonunda kimin oynayacağı tam olarak belli değil. Henüz kararını vermeyen Kartal, sol bekte Lincoln'ü düşünmezken geçtiğimiz sezonun devre arasında transfer edilen Oosterwolde ile ilgili kararın yapılacak olan sezon başı kampında verileceği aktarılıyor.

ALEX TELLES GÜNDEMDE

Oosterwolde'nin iyi bir performans gösterememesi durumunda Fenerbahçe'nin transfer listesinin başında Galatasaray'ın eski yıldızı Alex Telle yer alıyor. Fenerbahçe, sol bek pozisyonu için etkili bir oyuncu ararken Telles, şimdilik sol bek pozisyonu için en önemli aday olarak öne çıkıyor.

SICAK BAKIYOR

Bonservisi Manchester United'da olan Brezilyalı oyuncu geçen sezonu Sevilla'da kiralık geçirmişti. Sözleşmesinin bitmesine de bir yıl kalan Brezilyalı yıldızın, yeniden Süper Lig'de forma giymeye sıcak baktığı bildiriliyor.