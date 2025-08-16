Kerem Aktürkoğlu transferini askıya alan Fenerbahçe, sol kanat takviyesi için alternatif olarak belirlediği isimlere yöneldi. İtalyan basınındaki haberlere göre; Sarı-Lacivertliler, Suudi ekibi Al-Nassr'dan ayrılmaya hazırlanan Sadio Mane ve Salzburg'un 22 yaşındaki yıldızı Dorgeles Nene için temaslarda bulunuyor. Lanotiziasportiva adlı haber sitesi, Mane'nin durumuyla ilgili şu bilgileri paylaştı: "Liverpool'un eski yıldızı Al-Nassr'a veda edecek. Olympiakos ve Fenerbahçe, 33 yaşındaki futbolcu için devrede. Suudi ekibi, 8-10 milyon euro arasında bir bonservis talep ediyor."

AL-NASSR SATIŞA SICAK

Al-Nassr'ın satışa sıcak baktığı ve oyuncuyu isteyen iki kulübün de talep edilen rakamı ödemeye hazır olduğu vurgulandı. Somut adımı atan ilk ekip ise Olympiakos. Haberde, "Yunan ekibi, Mane'ye 2+1 yıllık kontrat önerdi" bilgisi de yer aldı. Sarı-Lacivertliler'in ise bu sezon şampiyonluğu hedeflediği ve bu nedenle taraftarını bu transferle ateşlemek istediği vurgulandı. Fakat Fenerbahçe Yönetimi'nin şu anda beklemede olduğu belirtildi. Kanarya'nın oyuncuya daha uzun kontrat ve daha yüksek bir maaş önerebilecek güçte olduğu da hatırlatıldı.

NENE NEREDEYSE TAMAM

Fenerbahçe'nin diğer hedefi ise Nene Dorgeles. Sololaroma'nın haberine göre; İtalya ekiplerinden Roma da 22 yaşındaki futbolcuyu yakından takip ediyor. Fakat Sarı-Lacivertliler, transferi bitirmeye çok yakın. Oyuncunun Mourinho ile çalışmak istediği belirtilen haberde, "Nene Dorgeles, transferin gerçekleşmesi halinde Mourinho ile çalışma fırsatı bulacak. Roma'nın hedefindeki genç oyuncu kısa süre içerisinde Fenerbahçe'ye imza atabilir" ifadeleri kullanıldı. Malili oyuncu, Salzburg formasıyla toplam 87 maça çıkarak 22 gol ve 14 asist üretti.