Fenerbahçe'de Soldado kıymete bindi

Fenerbahçe'de Soldado'nun kıymeti varlığından çok yokluğunda ortaya çıktı! Alanya maçında pozisyona giremeyen, rakip savunmayı zorlayamayan, şut adamayan ve ilerde top tutamayan bir görüntü çizen Fenerbahçe'de İspanyol futbolcunun cezasının tek maç olması adeta teselli oldu.

Sarı-Lacivertli ekipte ortaya çıkan bu tablo Soldado'nun önümüzdeki sezon takımda kalma şansını arttırdı. Soldado'nun en azından 2. forvet olarak olarak takımda kalabileceği belirtiliyor. Ancak bunun için aldığı ücrette ciddi bir indirim yapması da şart görünüyor. Son karar ise sezon sonunda verilecek

Fenerbahçe ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan İspanyol forvet Roberto Soldado için İspanya 2. Ligi'nde kötü bir sezon geçiren Real Zaragoza da devrede bulunuyor

GOLLERLE DÖNECEĞİM

Roberto Soldado, sarı kart cezası nedeniyle Alanya maçını kaçırdı. Trabzonspor karşısında takıma geri dönecek olan İspanyol forvet iddialı konuştu.

Soldado, "Bu hafta çok kritik bir maç oynayacağız. Bizim için önemi çok fazla. Sahalara gollerimle dönüş yaparak, takımımın kazanmasını sağlayacağım" ifadelerini kullandı.