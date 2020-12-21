İSTANBUL 8°C / 6°C
Parçalı bulutlu, güneşli
21 Aralık 2020 Pazartesi / 6 CemaziyelEvvel 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    7,6774
  • EURO
    9,379
  • ALTIN
    464.15
  • BIST100
    1384.43
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Fenerbahçe'de Sosa ve Tolga Ciğerci'den kötü haber
Spor

Fenerbahçe'de Sosa ve Tolga Ciğerci'den kötü haber

Fenerbahçe, Süper Lig'in 14. haftasında sahasında Medipol Başakşehir ile oynayacağı maçın hazırlıklarını öğle saatlerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü.

IHA21 Aralık 2020 Pazartesi 17:57 - Güncelleme: 21 Aralık 2020 Pazartesi 17:57
ABONE OL

Teknik Direktör Erol Bulut yönetiminde Can Bartu Tesisleri’nde gerçekleştirilen idman saat 15.00’te başladı. Isınma ve çabukluk hareketlerinin ardından dar alanda pas çalışması yapan oyuncular, antrenmanı taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamladı.

Diego Perotti, Enner Valencia, Mbwana Samatta ve Mauricio Lemos sahada özel program dahilinde bireysel çalışırken, kasığında ağrı olan Jose Sosa ile Tolga Ciğerci’nin tedavisine devam edildi.

Sarı-lacivertliler, yarın yapacağı antrenmanla Başakşehir maçının hazırlıklarını tamamlayacak.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.