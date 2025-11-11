Fenerbahçe'de sponsorluk anlaşması imzalandı

Chobani Stadı'nda düzenlenen imza törenine Fenerbahçe Kulübü Başkan Vekili Murat Salar, Gedik Yatırım Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO Onur Topaç ve Fenerbahçe Futbol AŞ Yönetim Kurulu Üyesi Ömer Topbaş katıldı.

Murat Salar, yaptığı açıklamada Gedik Yatırım'ın çok büyük fedakarlıklarla Fenerbahçe'ye yeniden sponsor olduğunu belirterek, "Bu sponsorluk bizim için çok kıymetli. Gedik Yatırım, Türk finans sektörünün çok köklü ve tertemiz kurumlarından birisi. Ben de uzun yıllardır aynı sektördeyim. Gedik Yatırım'ın Fenerbahçe ile isminin anılması bizler için önemli bir gurur. Gerçek Fenerbahçelileri, Fenerbahçe'nin marka değeriyle adı birlikte anılmak isteyen kurumları Fenerbahçe'de yer almaya bir kez daha davet ediyoruz. Önümüzdeki dönemlerde benzer anlaşmaları göreceksiniz." ifadelerini kullandı.

Sportif olarak sıkıntılar yaşamalarına rağmen sponsorluk anlamında önemli işlere imza attıklarını vurgulayan Salar, "Çok ciddi ilgi var. Başarılar da inşallah gelecek. Onur Bey, sağ olsun başkanımızı kırmadı ve daha yüksek bedelle imza attı. İnşallah yeni sponsorlukları da daha büyük rakamlarla camiamız duyuracak." diye konuştu.

Türkiye Bankalar Birliği (TBB) anlaşmasından bir an önce çıkmak istediklerini aktaran Murat Salar, "İletişimde zorlandığımız bazı bankalar var. Bir an önce o süreci tamamlayıp Fenerbahçe'nin finansal özgürlüğüne kavuşmasını istiyoruz. TBB anlaşmasından çıkacağız ve nakit sıkışıklığını yöneteceğiz." şeklinde görüş belirtti.





Gedik Yatırım Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO Onur Topaç, Fenerbahçe ile sponsorluk anlaşmasını 2 yıl uzattıkları belirterek, bunun iki tarafa da katkı sağlamasını umduklarını kaydetti.

1991'de kurulduklarını ifade eden Topaç, "Sermaye piyasalarının gelişimi için çok çalıştık. 2022'de Türkiye Voleybol Milli takımları için 3 yıllık sponsorluk anlaşması yaptık. Sonra Fenerbahçe ile resmi sponsorluk anlaşması yaptık. İkisi de Gedik Yatırım'ın marka değerine katkı sağladı. Bu yıl sponsorluk anlaşmamız sona ermişti. Seçimden sonra yönetimle görüşmeler neticesinde sermaye piyasalarının gelişiminin artması gereken dönemde bu anlaşmayı 2 yıl boyunca devam ettirme kararı aldık. Bu anlaşmanın hem Gedik Yatırım'a hem de Fenerbahçe'ye katkı sağlayacağını umuyoruz. Bunun için de çalışacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Fenerbahçe Futbol AŞ Yönetim Kurulu Üyesi Ömer Topbaş ise Gedik Yatırım ile bir arada olmanın öneminin altını çizerek, "Hedefimiz yalnızca sahada değil idari, ekonomik ve kurumsal anlamda da örnek gösterilen bir kulüp olmak. Bu yönde titiz çalışmalar yürütüyoruz. Bu anlaşmanın Fenerbahçe'ye, Gedik Yatırım'a ve Türk sporuna hayırlı olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.