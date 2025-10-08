İSTANBUL 18°C / 13°C
Parçalı bulutlu, güneşli
8 Ekim 2025 Çarşamba / 16 RebiülAhir 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    41,7129
  • EURO
    48,4539
  • ALTIN
    5439.97
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Fenerbahçe'de Süper Lig mesaisi sürüyor
Spor

Fenerbahçe'de Süper Lig mesaisi sürüyor

Fenerbahçe, Süper Lig'in 9. haftasında Fatih Karagümrük ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına bugün gerçekleştirdiği iki antrenmanla devam etti.

IHA8 Ekim 2025 Çarşamba 19:45 - Güncelleme:
Fenerbahçe'de Süper Lig mesaisi sürüyor
ABONE OL

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Fatih Karagümrük ile oynayacağı maçın hazırlıklarını akşam saatlerinde yaptığı günün ikinci antrenmanıyla sürdürdü.

Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde Teknik Direktör Domenico Tedesco yönetiminde milli oyunculardan yoksun yapılan idman; salonda ısınma koordinasyon ve dayanıklılık çalışmalarıyla başladı. Ardından futbolcular sahada yapılan dayanıklılık koşularıyla antrenmanı tamamlandı.

Sarı-lacivertliler, hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanlarla sürdürecek.

ÖNERİLEN VİDEO

Deprem anı güvenlik kamerasında: Yaşanan korku böyle görüntülendi

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.