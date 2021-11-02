Star.com.tr 2 Kasım 2021 Salı 18:41 - Güncelleme: 2 Kasım 2021 Salı 18:41

Fenerbahçe'de gösterdiği başarılı performansla Lazio'ya transfer olan Vedat Muriqi İtalya'da zor günler geçiriyor. Bu sezon gol atma başarısı gösteremeyen Kosovalı yıldızın devre arasında Türkiye'ye dönebileceği konuşuluyor. Vedat Muriqi Fenerbahçe'de 36 maçta 17 gol atma başarısı göstermişti.

RIDVAN DİLMEN: VEDAT MURİQİ DÜNDEN RAZI

Rıdvan Dilmen, TRT Spor'da katıldığı yayında adı son dönemde Fenerbahçe ile anılan Vedat Muriqi için önemli açıklamalarda bulundu. Dilmen'in açıklamaları şu şekilde:

"Vedat Muriqi ile bu sabah konuştum. 'Fenerbahçe'nin bir teklifi yok' dedi. Sarri (Teknik direktör) geldikten sonra da fazla forma şansı bulmamış. Vedat'a kalsa dünden gelir, seviyor Fenerbahçe'yi...Oynamak da istiyor. Ancak transferin gerçekleşmesi zor."

VEDAT MURİQİ İÇİN KİRALIK FORMÜLÜ

Fenerbahçe'nin Vedat Muriqi transferi için devre arasında kiralık olarak kadrosuna katma planları yaptığı öğrenildi. Gol yollarında sorun yaşayan sarı lacivertliler Vedat'ın takımdan ayrılmasının ardından gol sorununu bir türlü çözemedi. Lazio'da sorun yaşayan ve bir türlü istediği performansı sahaya yansıtamayan Kosovalı golcünün Türkiye'ye dönmek istediği belirtiliyor.

VEDAT MURİQİ'NİN EŞİ PAYLAŞMIŞTI...

Edibe Muriqi, televizyonda yayınlanan, eşi Vedat Muriqi'nin Fenerbahçe'ye transfer olacağı yönündeki haberin fotoğrafını paylaşmıştı. Söz konusu paylaşımına ayrıca Orhan Ölmez'in 'Hayallerim' isimli eserini eklemişti...