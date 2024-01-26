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Spor

Fenerbahçe'de sürpriz ayrılık! Fred'in yeni adresi belli oldu

Fenerbahçe'nin yıldız futbolcusu Fred'e sürpriz bir talip çıktı. Brezilya'dan 3 kulüp, Fred'i transfer etmek istiyor. İşte detaylar...

26 Ocak 2024 Cuma 20:57 - Güncelleme:
Fenerbahçe'de sürpriz ayrılık! Fred'in yeni adresi belli oldu
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Fenerbahçe ara transfer dönemiyle birlikte kadrosunu yeniden şekillendiriyor. Sarı lacivertliler, kadrosunu güçlendirecek isimleri takıma katarken, ekipten ayrılacak isimlerde belli oluyor. Son olarak orta sahasına Rade Krunic'i katan Fenerbahçe'nin diğer yıldızı Fred'e de talip çıktı.

FRED'E YUVADAN TEKLİF!

Sarı lacivertlilerin bu sezon en başarılı transferleri arasında yer alan Fred'e ülkesinden talip çıktı. Brezilya basının haberine göre; Internacional, Palmeiras, ve Vasco da Gama'nı 30 yaşındaki oyuncuyu kadrosuna katmak istediği belirtildi. Haberin detaylarında en güçlü adayın Enner Valencia'nın da formasını giydiği Internacional olduğu belirtilirken, bu transferi bitirmenin zor olduğu belirtildi. Fenerbahçe yönetiminin, Brezilyalı yıldızı bırakmaya niyeti olmadığı aktarıldı.

SAKATLIĞI BULUNUYOR!

Fenerbahçe'nin Samsunspor ile oynadığı maçta sakatlanan ve sağ bacak uyluk ön bölgesindeki tendonda yırtık tespit edilen Fred'in sahalardan 4-6 hafta uzak kalması bekleniyor.

SEZON İSTATİSTİKLERİ

Bu sezon Fenerbahçe formasıyla 12 maça çıkan Brezilyalı yıldız, 6 asistlik performans sergiledi.

Star Gazetesi

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