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Spor

Fenerbahçe'de sürpriz ayrılık

Kadınlar Euroleague'in son şampiyonu Fenerbahçe Alagöz Holding, Sırp başantrenör Marina Maljkovic ile yolların ayrıldığını açıkladı.

24 Ağustos 2023 Perşembe 18:49 - Güncelleme:
Fenerbahçe'de sürpriz ayrılık
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Geçtiğimiz sezon Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde ve Euroleague'de şampiyonluğa ulaşan Fenerbahçe Alagöz Holding'de sürpriz bir ayrılık yaşandı.

Kulüpten yapılan açıklamada, Sırp başantrenör Marina Maljkovic ile yolların ayrıldığını açıklandı.

İşte Fenerbahçe'nin açıklaması;

"Fenerbahçe Alagöz Holding Kadın Basketbol takımımızın başantrenörlüğünü yapan Marina Maljkovic ile yollarımız ayrılmıştır. Sezonu iki kupayla tamamlayan, Euroleague Şampiyonluğuyla kadın basketbolunda kulübümüzün vizyonunu ortaya koyan, dünyaca ünlü isimleri kadrosunda bulunduran takımımızda, Marina Maljkovic Nisan 2022'den itibaren koçluk görevini yürütmekteydi.

Marina Maljkovic'in kulübümüz ile 2023-24 sezonunu da kapsayan kontratı bulunması sebebiyle, takımımızın yeni sezon yapılanması ve planlaması kendisi ile birlikte yürütülmüştür.

Buna rağmen Marina Maljkovic, 21 Ağustos 2023 tarihinde görevinden ayrılmak istediğini haklı bir sebep olmaksızın kulübümüze iletmiştir. Bu doğrultuda sözleşmesi sonlandırılmıştır.

Marina Maljkovic'e Avrupa ve Türkiye Ligi şampiyonluğu ile noktalanan 2022-23 sezonunda verdiği emekler için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz.

  • Fenerbahçe Alagöz
  • Sırp başantrenör
  • Marina Maljkovic

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