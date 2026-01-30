İSTANBUL 13°C / 7°C
Spor

Fenerbahçe'de sürpriz ayrılık! Transferi gece yarısı duyurdular

Fenerbahçe'nin FCSB ile oynadığı Avrupa Ligi maçı esnasında beklenmedik bir gelişme yaşandı. Karşılaşma devam ederken sarı-lacivertlilerin yıldız futbolcusu için ayrılık haberi gündeme bomba gibi düştü. İşte transferin detayları…

30 Ocak 2026 Cuma 08:45
Fenerbahçe'de sürpriz ayrılık! Transferi gece yarısı duyurdular


Fenerbahçe, ara transfer döneminde hareketli günler geçiriyor. Sarı-lacivertliler, yıldız isimlerle kadrosunu güçlendirmeye devam ederken takımdan ayrılacak bir isim daha belli oldu. Bu kapsamda Brezilyalı yıldız Fred, sürpriz bir kulübün yolunu tutuyor.

TRANSFERİ DUYURDULAR

FCSB-Fenerbahçe maçı devam ederken bomba bir haber gün yüzüne çıktı. Transferfeed'de yer alan çarpıcı bir detaya göre, Hollanda Ligi ekiplerinden Ajax, Fred'i kadrosuna katmaya hazırlanıyor.

Fenerbahçe Kante'den gelecek haberi beklerken, sarı-lacivertlilerin Fred'i Ajax'a göndermeye hazır olduğu belirtildi.

Haberde transferin kiralık olarak da gerçekleşebileceği vurgulanırken Kante transferinin gerçekleşmesi durumunda Fred'in sarı-lacivertlilere veda edeceği bildirildi.

BU SEZONKİ PERFORMANSI

Fred, bu sezon Fenerbahçe formasıyla tüm kulvarlarda toplamda 29 resmi karşılaşmada görev aldı. Deneyimli orta saha bu maçlarda takımına 1 gol ve 3 asistlik katkıda bulundu.

