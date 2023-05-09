Fenerbahçe'nin sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan forvet oyuncusu Enner Valencia gelecek sezondan itibaren Brezilya ekibinin formasını giymesi bekleniyor.

Fenerbahçe'de bu sezon oldukça başarılı bir grafik çizen Enner Valencia, çıktığı 43 maçta 31 gol attı ve 6 asist yaptı.

Geldiği günden bu yana dalgalı bir performans gösteren Ekvadorlu yıldız, Jorge Jesus ile birlikte kendini bulmuştu. Sözleşme konusunda henüz Fenerbahçe ile temasa geçmeyen yıldız oyuncu için bir süredir transfer söylentileri çıkıyordu.

TRT Spor'un haberine göre; Enner Valencia'nın Internacional'in teklifini kabul ettiği ve gelecek sezon Brezilya'da forma giyeceği belirtildi.



