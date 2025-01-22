Fenerbahçe'de transfer süreci uzayan Anderson Talisca için yeni bir gelişme yaşandı.

Sarı lacivertli takıma katılacağı için kulübüyle maçlara çıkmayan ve form durumu da her geçen gün düşen Brezilyalı yıldızın bir an önce gelmesi için çalışmalar sürüyor.

Kulübü Al-Nassr ile alacakları konusunda orta yol bulamadığı için gelmek istediği Fenerbahçe'ye katılması geciken Talisca tüm işlerini kısa süre içinde halledecek.

KISA SÜRE İÇİNDE GELECEK

Suudi Arabistan basınından Okaz'da yer alan habere göre; Brezilyalı yıldızın 1-2 gün içinde Fenerbahçe için İstanbul'a geleceği belirtildi. Son pürüzlerin giderilmesinin ardından Türkiye'ye gelecek olan Sambacı, takımıyla çalışmalara start verecek.

F.BAHÇE NE KADAR ÖDEYECEK?

Kiralık olarak gelmesi beklenen 30 yaşındaki futbolcunun bir aksilik olmazsa en geç gelecek hafta İstanbul'da olacağı tahmin ediliyor. Transferde kiralama ücreti ödemeyecek olan sarı-lacivertliler oyuncunun maaşının 5 milyon Euro'luk kısmını ödeyecek.

MOURINHO RAHATSIZ

Anderson Talisca'nın bir an önce takıma katılmasını isteyen Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho ise yıldız oyuncunu zaten maç formundan uzak olduğu için transfer sürecinin uzamasından rahatsızlık duyuyor.

Bu sezon Suudi Arabistan Ligi'nde 10 maça çıkan Talisca, 6 kez gol sevinci yaşadı.