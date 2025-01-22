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Spor

Fenerbahçe'de sürpriz gelişme! Anderson Talisca için geri sayım başladı

Fenerbahçe, uzun süredir kadrosuna katmak için yoğun mesai harcadığı Anderson Talisca transferinde sona yaklaştı. Brezilyalı yıldız Talisca, Suudi ekibiyle alacakları konusunda anlaştı. Başarılı oyuncunun kısa süre içerinde İstanbul'a gelmesi bekleniyor. İşte detaylar...

Haber Merkezi22 Ocak 2025 Çarşamba 11:28 - Güncelleme:
Fenerbahçe'de sürpriz gelişme! Anderson Talisca için geri sayım başladı
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Fenerbahçe'de transfer süreci uzayan Anderson Talisca için yeni bir gelişme yaşandı.

Sarı lacivertli takıma katılacağı için kulübüyle maçlara çıkmayan ve form durumu da her geçen gün düşen Brezilyalı yıldızın bir an önce gelmesi için çalışmalar sürüyor.

Kulübü Al-Nassr ile alacakları konusunda orta yol bulamadığı için gelmek istediği Fenerbahçe'ye katılması geciken Talisca tüm işlerini kısa süre içinde halledecek.

KISA SÜRE İÇİNDE GELECEK

Suudi Arabistan basınından Okaz'da yer alan habere göre; Brezilyalı yıldızın 1-2 gün içinde Fenerbahçe için İstanbul'a geleceği belirtildi. Son pürüzlerin giderilmesinin ardından Türkiye'ye gelecek olan Sambacı, takımıyla çalışmalara start verecek.

F.BAHÇE NE KADAR ÖDEYECEK?

Kiralık olarak gelmesi beklenen 30 yaşındaki futbolcunun bir aksilik olmazsa en geç gelecek hafta İstanbul'da olacağı tahmin ediliyor. Transferde kiralama ücreti ödemeyecek olan sarı-lacivertliler oyuncunun maaşının 5 milyon Euro'luk kısmını ödeyecek.

MOURINHO RAHATSIZ

Anderson Talisca'nın bir an önce takıma katılmasını isteyen Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho ise yıldız oyuncunu zaten maç formundan uzak olduğu için transfer sürecinin uzamasından rahatsızlık duyuyor.

Bu sezon Suudi Arabistan Ligi'nde 10 maça çıkan Talisca, 6 kez gol sevinci yaşadı.

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