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Spor

Fenerbahçe'de sürpriz gelişme! İsmail Yüksek'e zamlı yeni sözleşme

Bir yandan transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe içi transfer için de kolları sıvadı. Sarı lacivertli ekip, bu sezon gösterdiği performansla Avrupa kulüplerinin gözdesi haline gelen İsmail Yüksek ile yeni sözleşme imzalamaya hazırlanıyor. İşte detaylar...

Takvim28 Mart 2024 Perşembe 09:11 - Güncelleme:
Fenerbahçe'de sürpriz gelişme! İsmail Yüksek'e zamlı yeni sözleşme
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Fenerbahçe'de gösterdiği performansla adından söz ettiren İsmail Yüksek ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı. Sarı- Lacivertli Yönetimin, 25 yaşındaki oyuncunun sözleşmesini yineleyeceği öğrenildi.

İKİNCİ KEZ MASAYA

Fenerbahçe, geçen yılın başında yeni sözleşme imzaladığı oyuncusuyla ikinci kez masaya oturacak. Yönetimin bu kararı almasında, milli yıldıza gelen tekliflerin artması önemli rol oynuyor.

10M LİRADAN 25M LİRAYA!

Fenerbahçe'nin İsmail Yüksek'in maaşını 10 milyon liradan 25 milyon liraya çıkaracağı bildirildi. Bu arada Sarı-Lacivertliler yıldız oyuncunun sözleşmesine serbest kalma maddesi de eklemek istiyor.

65 BİN €'YA GELDİ

Kanarya'nın 2020 yılında Gölcükspor'dan 65 bin Euro'ya transfer ettiği İsmail Yüksek'in güncel piyasa değeri 10 milyon Euro olarak gösteriliyor.

FRANSA VE ALMANYA'DAN TAKİP

Fenerbahçe'nin genç yıldızını Fransa ve Almanya'dan takımlar takip ediyor.Özellikle Lyon ve Bayer Leverkusen'in İsmail Yüksek için sezon sonunda Fenerbahçe'nin kapısını çalması bekleniyor.

BU SEZON NE YAPTI?

Bu sezon 42 karşılaşmada görev yapan milli yıldız, 1 gol atarken 5 asist yaptı. (Takvim)

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