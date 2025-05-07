Fenerbahçe'nin sezon başında 2 milyon euro kiralama bedeli ve 12 milyon euro zorunlu satın alma opsiyonuyla kiraladığı Sofyan Amrabat için sürpriz ayrılık ihtimali belirdi.

Fransız basınındaki habere göre Zenit, Sofyan Amrabat'a talip oldu. Rus ekibinin sezon sonunda Fenerbahçe'nin kapısını çalacağı aktarıldı.

AMRABAT'A SÜRPRİZ TALİP

Fenerbahçe, Amrabat için sezon sonunda Fiorentina'ya 12 milyon euro bonservis ödemesi yapacak.

FENERBAHÇE KARNESİ

Bu sezon Fenerbahçe formasıyla tüm kulvarlarda 36 maça çıkan Faslı yıldız Sofyan Amrabat, 2728 dakika süre alıp 2 gol, 3 asistlik skor katkısı verdi.