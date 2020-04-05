İSTANBUL 12°C / 8°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    6,7368
  • EURO
    7,3003
  • ALTIN
    350.572
  • BIST100
    89552.6
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Fenerbahçe'de sürpriz plan! Ozan Tufan ayrılıyor
Spor

Fenerbahçe'de sürpriz plan! Ozan Tufan ayrılıyor

Fenerbahçe ekonomik anlamda zor günler geçiriyor. Futbolcu satarak bonservis geliri elde etmeyi planlayan sarı laciverlilerde listenin başında Ozan Tufan ve Miha Zajc bulunuyor.

05 Nisan 2020 Pazar 10:20 - Güncelleme: 05 Nisan 2020 Pazar 10:20
ABONE OL

Ekonomik anlamda rahatlamak adına Vedat Muriç’i, yüksek bonservis bedeliyle satmayı düşünen Fenerbahçe’de iki oyuncu daha, kulübe gelir anlamında fayda sağlayacaklar listesinde bulunuyor.

Kulübün kasasını doldurmak ve hedeflerine daha sağlam adımlarla ilerlemek isteyen Sarı- Lacivertliler’de yönetim, Zajc ve Ozan Tufan’a da teklif gelmesi halinde bunları geri çevirmek istemiyor.

İKİ İSİMDEN 20 MİLYON EURO!

Fanatik'in haberine göre Zajc için 8 milyon Euro, Ozan için de 12 milyon Euro’luk bonservis bedellerinin konuşulduğu gelen haberler arasında yer alıyor.

Evlat nöbeti 215'inci gününde sürüyor

Öne Çıkan Haberler

İlginizi Çekebilir

İspanyol basınının Türkiye iftirasına sert tepki: El koyma çok çirkin bir suçlama
İspanyol basınının Türkiye iftirasına sert tepki: El koyma çok çirkin bir suçlama

İspanyol basınının Türkiye iftirasına sert tepki: El koyma çok çirkin bir suçlama

'Hafter'i demir yumrukla vurmaya devam edeceğiz'
'Hafter'i demir yumrukla vurmaya devam edeceğiz'

'Hafter'i demir yumrukla vurmaya devam edeceğiz'

AB'de ortalığı karıştıracak iddia: Yardım için gönderdikleri doktorların arasına casus soktular
AB'de ortalığı karıştıracak iddia: Yardım için gönderdikleri doktorların arasına casus soktular

AB'de ortalığı karıştıracak iddia: Yardım için gönderdikleri doktorların arasına casus soktular

Sokağa çıkma yasağından muaf tutulacaklar
Sokağa çıkma yasağından muaf tutulacaklar

Sokağa çıkma yasağından muaf tutulacaklar
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.