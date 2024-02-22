Bir dönem Fenerbahçe forması da giyen ve şu anda Milan'da top koşturan Simon Kjaer'nın menajeri transfer açıklamasında bulundu.

SIMON KJAER AÇIKLAMASI GELDİ!

34 yaşındaki stoperin menajeri, "Fenerbahçe'nin devre arasında Simon'un durumunu sorduğu doğru. O kulüpte büyük bir yıldızdı ve hala onu geri alma hayalleri var" dedi.

Mikkel Beck açıklamasında; "Fenerbahçe'nin Kjaer'in durumunu sorduğu bir gerçek. O, Fenerbahçe'deyken büyük bir yıldızdı ve Fenerbahçe'nin hala onu geri getirme hayali var. Ancak Milan'la böyle bir durumda sezon ortasındayken, değişime gitmek istemedi. Simon şu anda yüzde 100'üyle Milan'a odaklanmış durumda." dedi.

34 yaşındaki stoperin Milan'la olan sözleşmesi 2024 yazı itibariyle sona erecek. Menajer Beck, oyuncusu hakkında gelecek sezon için henüz Milan'la görüşmediklerini belirtti. Kjaer, bu sezon 18 maçta forma giydi.

Danimarkalı futbolcu, 2015-2017 yılları arasında Fenerbahçe formasıyla boy göstermişti. Simon Kjaer'nın Milan ile olan sözleşmesi, sezon sonunda noktalanacak.