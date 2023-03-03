Fenerbahçe'de sürpriz Zajc gelişmesi! İmzalar atılıyor

Fenerbahçe'nin Sloven orta saha oyuncusu Miha Zajc, bir süredir sözleşme sıkıntısı ile gündem oluyordu. Jorge Jesus'un gelişi ile birlikte forma şansı azalan tecrübeli oyuncunun takımdan ayrılacağı konuşuluyordu,

Sabah'ta yer alan habere göre; Jorge Jesus, sezon başında Miha Zajc'ı çok fazla denememiş, oyuncunun ayrılığı gündeme gelmişti. Ancak Sloven yıldız, son dönemde ortaya koyduğu performansla Portekizli hocanın gözüne girmeyi başardı. Jesus, Kayserispor maçına Zajc ile başlayacak.

Fenerbahçe yönetimi oyuncu ile yaptığı ilk görüşmede "2+1 yıllık yeni sözleşme yapalım" denildi. Deneyimli futbolcu teklife sıcak bakarken, forma garantisi istedi.