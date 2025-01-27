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Spor

Fenerbahçe'de Talisca gelişmesi! İstanbul'a geliş saati belli oldu

Fenerbahçe uzun süredir transferini bitirmek için mesai harcadığı Anderson Talisca'da mutlu sona ulaştı. Al-Nassr ile olan sözleşmesini fesheden Brezilyalı futbolcu, bu akşam İstanbul'a gelecek. İşte detaylar..

Haber Merkezi27 Ocak 2025 Pazartesi 09:58 - Güncelleme:
Fenerbahçe'de Talisca gelişmesi! İstanbul'a geliş saati belli oldu
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Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de, Anderson Talisca ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı.

Uzun süredir sarı-lacivertlilerin transfer görüşmesi yaptığı Anderson Talisca, Suudi Arabistan ekibi Al-Nassr ile olan sözleşmesini feshetti.

Brezilyalı futbolcu, bonservisiyle Fenerbahçe'ye geliyor.

ÖZEL UÇAK GÖNDERİLECEK

Fenerbahçe Kulübü, Anderson Talisca'yı almak için bugün Suudi Arabistan'a özel uçak yollayacak. Brezilyalı yıldız, hazırlıklarını tamamlayıp İstanbul'a gelecek.

21.00'TE İSTANBUL'DA

TRT Spor'un haberine göre; Anderson Talisca'nın, bugün (pazartesi) 21.00 sularında İstanbul'a gelmesi bekleniyor.

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