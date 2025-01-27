Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de, Anderson Talisca ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı.

Uzun süredir sarı-lacivertlilerin transfer görüşmesi yaptığı Anderson Talisca, Suudi Arabistan ekibi Al-Nassr ile olan sözleşmesini feshetti.

Brezilyalı futbolcu, bonservisiyle Fenerbahçe'ye geliyor.

ÖZEL UÇAK GÖNDERİLECEK

Fenerbahçe Kulübü, Anderson Talisca'yı almak için bugün Suudi Arabistan'a özel uçak yollayacak. Brezilyalı yıldız, hazırlıklarını tamamlayıp İstanbul'a gelecek.

21.00'TE İSTANBUL'DA

TRT Spor'un haberine göre; Anderson Talisca'nın, bugün (pazartesi) 21.00 sularında İstanbul'a gelmesi bekleniyor.