Fenerbahçe'ye olan transfer süreci uzun süredir devam eden Anderson Talisca için yeni bir gelişme yaşandı.

Suudi Arabistan basınından Al-Yaum, Talisca'nın bu gece (perşembe günü) Fenerbahçe'ye olan transferini tamamlamak için İstanbul'a gideceğini öne sürdü.

Haberde, Fenerbahçe'nin bu transfer için hem oyuncuyla hem de kulübüyle anlaşmaya vardığı imzaların kısa süre içinde atılacağı belirtildi.

Al-Nassr ile 30 Haziran 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunan tecrübeli sol ayak, bu sezon tüm kulvarlarda çıktığı 19 maçta 8 gole imza atmıştı. Bahia altyapısında yetişen Sambacı futbolcu Anderson Talisca daha sonra Benfica; Beşiktaş, Guangzhou Evergrande ve Al Nassr'da oynadı.