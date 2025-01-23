İSTANBUL 12°C / 7°C
Parçalı bulutlu, güneşli
23 Ocak 2025 Perşembe / 24 Recep 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    35,6482
  • EURO
    37,2443
  • ALTIN
    3159.28
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Fenerbahçe'de Talisca gelişmesi! İstanbul'a geliyor
Spor

Fenerbahçe'de Talisca gelişmesi! İstanbul'a geliyor

Fenerbahçe'nin uzun süredir yoğun çaba harcadığı Anderson Talisca transferinde sıcak gelişmeler yaşanıyor. Suudi Arabistan basınında yer alan habere göre, Brezilyalı futbolcu, bu gece İstanbul'a geliyor.

Haber Merkezi23 Ocak 2025 Perşembe 19:33 - Güncelleme:
Fenerbahçe'de Talisca gelişmesi! İstanbul'a geliyor
ABONE OL

Fenerbahçe'ye olan transfer süreci uzun süredir devam eden Anderson Talisca için yeni bir gelişme yaşandı.

Suudi Arabistan basınından Al-Yaum, Talisca'nın bu gece (perşembe günü) Fenerbahçe'ye olan transferini tamamlamak için İstanbul'a gideceğini öne sürdü.

Haberde, Fenerbahçe'nin bu transfer için hem oyuncuyla hem de kulübüyle anlaşmaya vardığı imzaların kısa süre içinde atılacağı belirtildi.

Al-Nassr ile 30 Haziran 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunan tecrübeli sol ayak, bu sezon tüm kulvarlarda çıktığı 19 maçta 8 gole imza atmıştı. Bahia altyapısında yetişen Sambacı futbolcu Anderson Talisca daha sonra Benfica; Beşiktaş, Guangzhou Evergrande ve Al Nassr'da oynadı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.