Spor

Fenerbahçe'de Tarık Çetin kalede güven verdi

İrfan Can Eğribayat ve Ederson'un sakatlığı nedeniyle Samsunspor maçında kaleyi devralan Tarık Çetin sergilediği performansla beğeni topladı.

TRT Spor7 Ekim 2025 Salı 15:16 - Güncelleme:
Fenerbahçe'de, kaleci Ederson Samsunspor deplasmanında kadroda yer almadı. Brezilyalı file bekçisinin, hissettiği ağrı sebebiyle Samsun'da MR'ı çekildi. Ederson'un 2 hafta içerisinde takıma döneceği bildirildi.

İrfan Can Eğribayat'ın da antrenmanda ayak parmağının kırılması üzerine kritik deplasmanda kaleyi Tarık Çetin devraldı. 28 yaşındaki kaleci, bu sezon ilk kez Fenerbahçe formasıyla sahaya çıktı.

Performansıyla beğeni toplayan Tarık, 5 kurtarış yaptı.

Sergilediği oyunla takımını maçın içinde tutan deneyimli file bekçisi, Samsunspor ataklarının gole dönüşmesini engelledi.

Fenerbahçe, milli maç arasının ardından mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük'ü konuk edecek. Sarı lacivertliler, kritik maçta puan kaybetmek istemiyor.

