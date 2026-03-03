İSTANBUL 11°C / 4°C
3 Mart 2026 Salı / 15 Ramazan 1447
  • Haberler
  • Spor
  • Fenerbahçe'de Tedesco belirsizliği! Gaziantep FK maçında olacak mı?
Spor

Fenerbahçe'de Tedesco belirsizliği! Gaziantep FK maçında olacak mı?

Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco'nun sağlık durumu belirsizliğini koruyor. Gaziantep FK maçı öncesi son kararı çarşamba sabahı doktorlar verecek.

HABER MERKEZİ3 Mart 2026 Salı 18:09 - Güncelleme:
Fenerbahçe'de Domenico Tedesco'nun Antalyaspor maçının ardından kupada Gaziantep FK ile oynanacak maçta da takımının başında yer alamama ihtimali olduğu ortaya çıktı.

Sarı-lacivertlilerin Gaziantep FK maçı öncesi gerçekleştirdiği son antrenmanda takımın başında Zeki Murat Göle, Max Urwantschky ve Umberto Tedesco yer aldı.

TEDESCO'NUN DURUMU BELİRSİZ

Ağır hastalığı nedeniyle bir süredir tedavi ve dinlenme sürecinde bulunan Tedesco'nun, sağlık durumuna çarşamba sabahı son kez bakılacağı ve nihai kararın doktorlar tarafından verileceği öğrenildi.

Öte yandan, teknik heyetin programda herhangi bir aksama yaşanmaması adına çalışmalarını planlandığı şekilde sürdürdüğü aktarıldı.

