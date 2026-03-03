Fenerbahçe'de Domenico Tedesco'nun Antalyaspor maçının ardından kupada Gaziantep FK ile oynanacak maçta da takımının başında yer alamama ihtimali olduğu ortaya çıktı.

Sarı-lacivertlilerin Gaziantep FK maçı öncesi gerçekleştirdiği son antrenmanda takımın başında Zeki Murat Göle, Max Urwantschky ve Umberto Tedesco yer aldı.

TEDESCO'NUN DURUMU BELİRSİZ

Ağır hastalığı nedeniyle bir süredir tedavi ve dinlenme sürecinde bulunan Tedesco'nun, sağlık durumuna çarşamba sabahı son kez bakılacağı ve nihai kararın doktorlar tarafından verileceği öğrenildi.

Öte yandan, teknik heyetin programda herhangi bir aksama yaşanmaması adına çalışmalarını planlandığı şekilde sürdürdüğü aktarıldı.