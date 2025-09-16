Süper Lig'in 5. haftasında Kadıköy'de Trabzonspor'u 1-0'lık skorla mağlup eden Fenerbahçe'de Jose Mourinho'nun yerine gelen Teknik Direktör Domenico Tedesco, hücum futbolu isteyen camiaya olumlu sinyaller yolladı. Bordo-Mavili takımın golünün iptal edilmesi ve 10 kişi kalmasıyla maçın seyri değişti ancak Fenerbahçe, Mourinho döneminde rakibin 10 kişi kaldığı maçlara göre daha fazla topla sahip olan ve hücumu düşünen bir kimlikteydi. Oyundaki kopukluklar ilk maça bağlansa da; Sarı-Lacivertliler ezeli rakibi karşısında bu sezon ligin en iyi istatistiklerine imza attı

GOL BEKLENTİSİ: FB 3.12, TS 0.03

Fenerbahçe, bu sezon bir Trendyol Süper Lig maçında en fazla şut çeken (29), rakip ceza sahasında topla buluşan (52) ve isabetli pas veren (538) takım oldu. Çekilen toplam 29 şutun 9'u kaleyi buldu ve 13'ünde isabet sağlanmadı. 3 net pozisyon kaçıran Fenerbahçe, 3.12 gol beklentisi üretti. Maç boyunca 1 kez kaleyi deneyen ve 1 isabet bulan Bordo-Mavililer ise 0.03'lük gol beklentisi oranı yakaladı. Öte yandan Fenerbahçe, %73'lük topla oynama oranıyla maçı bitirdi. Bu rakamlar; Mourinho ile denge oyununa alışan taraftar için beklenmedik bir durum oldu.

TEKKE'NİN ŞANSI TUTMUYOR

Trabzonspor'un Teknik Dikertörü Fatih Tekke ise Trendyol Süper Lig'deki teknik direktörlük kariyerinde en çok Fenerbahçe maçlarında zorlanıyor. Kanarya'ya 7 kez rakip olan Tekke; 3 beraberlik çıkarırken 4 kez de yenilgi aldı. Yine Trabzonspor'un da son yıllarda Fenerbahçe'ye karşı şansı tutmuyor. Trabzon'u son 4 maçta mağlup eden Sarı-Lacivertliler, 2002-2005 arasındaki dönemde rakibini üst üste 5 kez yenmişti. Trabzonspor geçen sezon Kadıköy'de öne geçtiği maçta 4-1'lik skorla sahadan mağlup ayrılmıştı.