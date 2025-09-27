Devler Ligi'ne katılamayan ve sonrasında Jose Mourinho ile yollarını ayıran Fenerbahçe'de göreve gelen Domenico Tedesco, beklenen etkiyi gösteremedi. İtalyan çalıştırıcı, ilk maçına Trabzonspor karşısında çıktı ve kazandı. Fakat devamında Alanyaspor ve Kasımpaşa beraberlikleri, taraftarı yeniden isyan etme noktasına getirdi. UEFA Avrupa Ligi'ne 3-1'lik Dinamo Zagreb yenilgisiyle başlanması da Tedesco'ya olan güveni iyice azalttı. Öte yandan İtalyan hocanın oynattığı oyun da beğenilmedi. Kanarya, Zagreb deplasmanında rakibine karşı varlık gösteremedi.

FENERBAHÇE İÇİN YETERSİZ

Tedesco'nun geleceği, yarınki Antalyaspor müsabakasıyla belirlenebilir. Alman gazetesi Bild, 40 yaşındaki çalıştırıcı için şu değerlendirmeyi yaptı: "Tedesco, ilk maçında Trabzonspor'a karşı 1-0'lık galibiyeti kutladı. Süper Lig'de Alanyaspor (2- 2) ve Kasımpaşa (1-1) ile iki beraberlik aldıktan sonra, Çarşamba akşamı Avrupa Ligi'nde Dinamo Zagreb'e (1- 3) yenildi! Gerçek şu ki: Bu, hırslı kulüp için yeterli değil. Pazar günü Antalyaspor ile oynanacak maç Tedesco için final olabilir. Çünkü Fenerbahçe'nin yeni başkanı Sadettin Saran. Tedesco'yu transfer eden selefi Ali Koç'un artık hiçbir söz hakkı yok."

DENEY BAŞARISIZLIKLA SONUÇLANDI

Sport1 ise Tedesco'nun Dinamo Zagreb karşılaşmasında tercih ettiği ilk 11'i yorumladı: "Tedesco'nun kadro tercihi büyük yankı uyandırdı. Çift ön libero olarak Asensio ve Semedo görev yaptı. Oysa Asensio yıllarca Real ve Paris'te 10 numara rolünde oynamış, Semedo ise aslen bir sağ bek. Deney başarısızlıkla sonuçlandı. Yine de Tedesco başka gerekçeler öne sürdü ve basın toplantısında takımını açıkça eleştirdi." Kanarya, Süper Lig'de şu ana kadar oynadığı 6 maçta 3 galibiyet, 3 beraberlik yaşadı.