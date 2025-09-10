İSTANBUL 29°C / 20°C
Parçalı bulutlu, güneşli
10 Eylül 2025 Çarşamba / 18 RebiülEvvel 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    41,2872
  • EURO
    48,4691
  • ALTIN
    4840.01
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Fenerbahçe'de Tedesco ilk idmanını gerçekleştirdi
Spor

Fenerbahçe'de Tedesco ilk idmanını gerçekleştirdi

Süper Lig'in 5. haftasında Trabzonspor ile karşılaşacak olan Fenerbahçe, karşılaşmanın hazırlıklarını yeni teknik direktörü Domenico Tedesco yönetiminde sürdürdü.

AA10 Eylül 2025 Çarşamba 18:02 - Güncelleme:
Fenerbahçe'de Tedesco ilk idmanını gerçekleştirdi
ABONE OL

Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Trabzonspor'u konuk edecek Fenerbahçe, yeni teknik direktörü Domenico Tedesco yönetiminde hazırlıklarına devam etti.

Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'ndeki antrenmanın ilk bölümü basına açık yapıldı.

Sarı-lacivertli takımın başında ilk çalışmasına çıkan Tedesco, idman öncesinde basın mensuplarının yanına gelerek selam verdi.

İstanbul'a dün gelen İtalyan teknik adamın maç gününe kadar Can Bartu Tesisleri'nde kalacağı bildirildi.

- "ZAMANIMIZ YOK"

Bugün yardımcılarıyla birlikte sağlık kontrollerinden geçen teknik direktör Domenico Tedesco, ardından tesislere gelerek futbolcularla ve kulüp personeliyle ayrı ayrı toplantı yaptı.

Oyuncularla bir araya gelen İtalyan çalıştırıcının takıma şunları söylediği bildirildi:

"Birlik olacağız, hep birlikte başaracağız. Zaman içinde birbirimizi tanıyacağız ama zamanımız yok. Bunu hemen yapmalıyız. Bir tane sabit ilk 11'imiz olmayacak. Bütün kadroyu kullanacağız. Herkese ihtiyacımız var."

- KEREM YÜRÜYÜŞ YAPTI

Isınma koşularıyla başlayan antrenman topla yapılan istasyon çalışması ve açma germe hareketleriyle devam etti. Sarı-lacivertliler, antrenmanın basına kapalı bölümünde ise Trabzonspor maçının taktiği üzerinde durdu.

Milli takımdan dönen Kerem Aktürkoğlu, ağrıları olduğu için tedavi programı kapsamında sahada yürüyüş yapıp daha sonra salona geçti.

Tedavisi süren Semedo da antrenmanda yer almazken, bu futbolcu Trabzonspor maçına yetiştirilmeye çalışılıyor.

Tedavisi süren Mert Hakan Yandaş da bireysel programına devam etti. Milli takımda sağ el tarak kemiği kırılan Sebastian Szymanski de özel bandajla antrenmanda yer aldı.

Tedavisine devam edilen Jhon Duran ise antrenmana katılmadı.

Fenerbahçe-Trabzonspor müsabakası, 14 Eylül Pazar günü saat 20.00'de Chobani Stadı'nda oynanacak.

ÖNERİLEN VİDEO

Balyozlu hırsızlar kuyumcu soymaya kalktı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.