Fenerbahçe'de tek eksik Tolga Ciğerci

DHA 04 Kasım 2020 Çarşamba 17:37 - Güncelleme: 04 Kasım 2020 Çarşamba 17:37

Fenerbahçe, Süper Lig'in 8'inci haftasında 7 Kasım Cumartesi günü İttifak Holding Konyaspor ile oynanacak maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Erol Bulut yönetiminde gerçekleştirilen idman saat 11.30'da ısınma, koordinasyon ve pas çalışmalarıyla başladı. Dar alanda çift kale maçla devam antrenman, bireysel çalışmalarla sona erdi.

Sarı-lacivertli ekipte Tolga Ciğerci, gribal enfeksiyon rahatsızlığı sebebiyle idmanda yer almadı.

Antrenman öncesi ise Enner Valencia'nın doğum günü kutlandı ve pasta kesildi. Valencia, sürpriz doğum günü kutlamasından dolayı teknik heyete ve futbolculara teşekkür etti.

Fenerbahçe, İttifak Holding Konyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını yarın saat 11:30'da yapacağı antrenmanla sürdürecek.