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  • Fenerbahçe'de tek hedef galibiyet! Zorlu virajda rakip Samsunspor
Spor

Fenerbahçe'de tek hedef galibiyet! Zorlu virajda rakip Samsunspor

Fenerbahçe, milli aranın ardından Süper Lig'in 9. haftasında bugün deplasmanda Samsunspor'a konuk olacak. Ezeli rakibi Galatasaray ile puan farkını azaltmak isteyen sarı lacivertli ekip bu maçı kazanarak İstanbul'a dönmek istiyor. İşte detaylar...

Akşam20 Ekim 2024 Pazar 09:31 - Güncelleme:
Fenerbahçe'de tek hedef galibiyet! Zorlu virajda rakip Samsunspor
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Fenerbahçe, milli maç arasının ardından Süper Lig'in 9. haftasında Samsunspor'a konuk olacak. Kanarya; 7 müsabakada 5 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyetle 16 puanla 4. sırada bulunuyor. İyi bir çıkış yakalayan ve son 4 maçında galibiyet elde eden kırmızı-beyazlılar ise 6 galibiyet ve 2 mağlubiyetle 18 puanla 2. sırada yer alıyor.

Fred ile Oosterwolde, bu karşılaşma öncesi sarı kart sınırında yer alıyor. İsmail Yüksek ve Cengiz Ünder ise sakatlıkları nedeniyle kadroda yok. Öte yandan 23 maçtır deplasmanda kaybetmeyen F.Bahçe, bu başarısına da güveniyor

KENT'I ALIN

Sarı Lacivertliler'in sözleşmesini feshettiği İngiliz kanat oyuncusu Ryan Kent pek çok takımın iştahını kabartıyor. Belçika basını, Belçika kulüplerine Ryan Kent'in alınması için çağrı yaptı. İngiliz oyuncu, F.Bahçe'ye bonservissiz gelmişti.

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