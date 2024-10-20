Fenerbahçe, milli maç arasının ardından Süper Lig'in 9. haftasında Samsunspor'a konuk olacak. Kanarya; 7 müsabakada 5 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyetle 16 puanla 4. sırada bulunuyor. İyi bir çıkış yakalayan ve son 4 maçında galibiyet elde eden kırmızı-beyazlılar ise 6 galibiyet ve 2 mağlubiyetle 18 puanla 2. sırada yer alıyor.

Fred ile Oosterwolde, bu karşılaşma öncesi sarı kart sınırında yer alıyor. İsmail Yüksek ve Cengiz Ünder ise sakatlıkları nedeniyle kadroda yok. Öte yandan 23 maçtır deplasmanda kaybetmeyen F.Bahçe, bu başarısına da güveniyor

KENT'I ALIN

Sarı Lacivertliler'in sözleşmesini feshettiği İngiliz kanat oyuncusu Ryan Kent pek çok takımın iştahını kabartıyor. Belçika basını, Belçika kulüplerine Ryan Kent'in alınması için çağrı yaptı. İngiliz oyuncu, F.Bahçe'ye bonservissiz gelmişti.