Fenerbahçe'de başkan adaylarından Aziz Yıldırım, açıklamalarda bulundu. Sarı lacivertlilerin teknik direktör gündemine de değinen Yıldırım, "Teknik direktör konusunda yerli veya yabancı konusunu hala tartışıyoruz" dedi.

Aziz Yıldırım, "Yerli veya yabancı hoca konusunu hala tartışıyoruz. Belki önümüzdeki hafta veya kongrede açıklayacağız. Ama bilin ki arka planda Türk eski oyuncularımız olacak" ifadelerini kullandı.

SANTRFOR AÇIKLAMASI

Öte yandan transfer gündemlerini de değerlendiren Yıldırım, "Bu gece 2-3 sularında İstanbul'da olacağım ve o saatlerde santrfor konusu için toplantı yapacağız" dedi.

Açıklamalarına devam eden Aziz Yıldırım, "Fenerbahçe'ye yeni bir olay yaratmayalım. Son iki yönetimin ibra edilmesini tavsiye ediyorum" dedi.