Sarı lacivertliler şampiyon tamamlayamadığı fakat rekorları paramparça ettiği 2023-24 sezonunu özlüyor. Ali Koç ve Aziz Yıldırım arasında geçen seçim yarışında iki adayın kozu olan, "Takımın hızlanması gerekiyor" diyerek tek mağlubiyetli ve 99 puanlı takımın başına gelen Jose Mourinho; üçlü sistemi aşıladıktan sonra bu yıl getirdiği transferlerin ardından kovuldu. Başkanı da değiştiren Fenerbahçe şimdilerde Domenico Tedesco ile yeniden 4'lü sistemle eski günlerine dönmeye çalışıyor fakat türbülansa girdi. Bunun en büyük sebeplerinden biri ise teknik kalite eksikliği olarak göze çarpıyor

YUSUF-DJİKU GİTTİ, BECAO KALDI

99 puan toplayan takımın geriden oyun kuran stoperi Djiku'yu ve benzer profildeki Yusuf'u gönderen F.Bahçe, 2 ağır sakatlık yaşayan Becao'yu kulüpte tuttu. İsmail Kartal dönemi 10 numara oynayan Szymanski, Mourinho ile 6-8 numara hatta sol bek olarak görev yaptı, Tedesco döneminde de sağ açık olarak kullanıldı. Mourinho'nun kestiği İsmail ise ilk 11'e geri dönerken bu kez merkezin patronu Fred kulübeye gitti. Kartal dönemi kariyer rekoru kıran İrfan Can Kahveci de 2 sezondur kayıplara karıştı. Her sezon sil baştan kadro kuran Ali Koç yönetimi, parça parça da olsa bulduğu iskeleti dağıttı.

YÖNETİMİN İLK TEŞHİSİ FORVET

Archie Brown, Nelson Semedo, Kerem, Nene gibi hızlı kanatlar takıma katıldı fakat yönlendirici sorunu ortaya çıktı. Gol, asist, teknik ve liderlik bakımından F.Bahçe'yi taşıyan Tadic ile Dzeko'nun yerlerinin doldurulmadan gönderilmesi, takımı 'sahipsiz' bıraktı. Kaptanlıkla ilgili tartışmalar ise ayrı bir konu... Kadro dışı kalan Cenk, sakatlığı geçmeyen Jhon Duran, formsuz En-Nesyri de uyum yakalayan Asensio-Kerem ikilisine istasyon olamadı. Saran yönetimi, devre arası uç kısma teknik kaliteyi yükseltecek bir forvet getirmek istiyor. Atletico Madrid'deki Alexander Sörloth listede favori konumda.