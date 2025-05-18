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Spor

Fenerbahçe'de tepkiler çığ gibi büyüyor! Seçim tarihi erkene çekilebilir

Fenerbahçe'de Başkan Ali Koç döneminde yaşanan 7 yıllık başarısızlıktan sonra taraftarlar ve kongre üyeleri ayağa kalktı. Taraftarlar ve kongre üyeleri transfer dönemi başlamadan seçimin yapılması için imza kampanyasına devam ediyor. İşte detaylar...

AKŞAM18 Mayıs 2025 Pazar 09:22 - Güncelleme:
Fenerbahçe'de tepkiler çığ gibi büyüyor! Seçim tarihi erkene çekilebilir
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Fenerbahçe'de Başkan Ali Koç döneminde yaşanan 7 yıllık başarısızlıktan sonra taraftarlar ve kongre üyeleri ayağa kalkmış durumda. Geçen yıl eski başkan Aziz Yıldırım ile girdiği yarışı 6 bin oy farkla kazanan Başkan Koç, Divan Kurulu'ndan ve çok sayıda dernekten destek görse de taraftarın tepkisine dayanamadı. Cuma günü Yönetim Kurulu toplantısında, eylül ayı için seçim kararı çıktı. Ancak henüz bu tarih resmiyete dökülmedi. Taraftarlar ve kongre üyeleri transfer dönemi başlamadan seçimin yapılmasını istiyor. Seçim için toplanan imza kampanyası çığ gibi büyüyor.

SEÇİM TARİHİ ERKENE ÇEKİLEBİLİR

Yönetimin toplantısında olağanüstü seçim için eylül ayı belirlendi fakat resmi açıklama tepkilerden dolayı yapılamadı. Bu tarih, imza kampanyası nedeniyle erkene çekilebilir. Şu anda iki aday var; Hakan Bilal Kutlualp ve Mahmut Uslu. Aziz Yıldırım döneminde görev yapmış olan iki isim, Ali Koç'un 'gönderilmesi amacıyla' ortaya çıktıklarını belirtti. Kutlualp'in büyük destek verdiği imza kampanyasında 7 bin bandı aşıldı. 9 bin 800 civarında imzaya ulaşılması lazım ancak aidatını ödeyen kongre üyelerinin sayısı arttıkça gereken imza sayısı da artıyor.

PAZARTESİ DÖNÜM NOKTASI OLACAK

Bu gelişmeler ışığında acil seçim isteyen muhalefet, 15 bin imza toplayıp işini sağlama almaya çalışacak. F.Bahçe'nin bu akşam oynayacağı Eyüp maçının Kadıköy'de olması ise bir dezavantaj. G.Saray'ın aynı saatte çifte kupalı şampiyonluk kutlaması nedeniyle hareketli bir gündemin başlaması bekleniyor. Muhalif üyeler, Başkan Koç'a artacak öfke sebebiyle pazartesi günü imza sayısında 10 binin çok rahat aşılacağını düşünüyor. Hafta sonunda ise 15 bin imza hedefinin tutması bekleniyor.

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