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Spor

Fenerbahçe'de Tisserand'dan iyi haber

Antalyaspor maçı hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe'nin dün yapılan antrenmanına karın ağrısı sebebiyle katılamayan Marcel Tisserand, bugünkü idmanda takımla birlikte çalıştı.

AA31 Ekim 2020 Cumartesi 15:15 - Güncelleme: 31 Ekim 2020 Cumartesi 15:15
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Fenerbahçe, Süper Lig'in 7. haftasında 2 Kasım Pazartesi günü Fraport TAV Antalyaspor'a konuk olacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Kulübün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Erol Bulut yönetiminde gerçekleştirilen idmanda sarı-lacivertliler, 2 grup halindeki pas çalışmalarının ardından çift kale maç oynadı. İdman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandı.

Dün yapılan antrenmana karın ağrısı sebebiyle katılmayan Marcel Tisserand, bugünkü idmanda takımla birlikte çalıştı.

Fenerbahçe, Fraport TAV Antalyaspor maçının hazırlıklarını yarın tamamlayacak.

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